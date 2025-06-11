А ее яркий внешний вид еще и настоящий праздник для глаз. Рецептом слоек с клубникой и маскарпоне делится 24 Канал со ссылкой на фудблогерку Валентину Кущ.

Читайте также Как у бабушки: готовим орешки со сгущенным молоком, которые вернут в детство

Слойки с клубникой и маскарпоне

  • Время: 30 минут
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты:
– 0,5 килограмма слоеного теста;
– желток для смазывания;
– 250 граммов маскарпоне;
– 150 граммов сливок 33%;
– 50 граммов сахарной пудры.

Для подачи:
– клубника или другая ягода;
– сахарная пудра.

Приготовление:

  1. Тесто разморозьте и выложите на доску или стол с мукой. Не раскатывайте, а вырежьте треугольнички.
  2. Выложите на противень с пергаментом, смажьте желтком и можете присыпать сахаром.
  3. Выпекайте при 200 градусах примерно 20 минут до румяности. Дайте остыть.
  4. Для крема взбейте маскарпоне, сливки и сахарную пудру.
  5. Слойки осторожно разделите на 2 части, выложите крем и ягоды. Посыпьте пудрой.

Готово!

Тоже попробуйте: клубничные маффины к чаю.