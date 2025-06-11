А її яскравий зовнішній вигляд ще й справжнє свято для очей. Рецептом слойок з полуницею та маскарпоне ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Валентину Кущ.

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Слойки з полуницею та маскарпоне

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти:
– 0,5 кілограма листкового тіста;
– жовток для змащування;
– 250 грамів маскарпоне;
– 150 грамів вершків 33%;
– 50 грамів цукрової пудри.

Для подачі:
– полуниця чи інша ягода;
– цукрова пудра.

Приготування:

  1. Тісто розморозьте і викладіть на дошку чи стіл з борошном. Не розкачуйте, а виріжте трикутнички.
  2. Викладіть на деко з пергаментом, змастіть жовтком і можете присипати цукром.
  3. Випікайте при 200 градусах приблизно 20 хвилин до рум'яності. Дайте охолонути.
  4. Для крему збийте маскарпоне, вершки та цукрову пудру.
  5. Слойки обережно розділіть на 2 частини, викладіть крем та ягоди. Посипте пудрою.

Готово!

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