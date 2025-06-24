Цей італійський десерт легко приготувати вдома. Рецептом мандаринової панакоти ділиться 24 Канал з посиланням на News24.

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Мандаринова панакота

Час: 25 хвилин (3 – 4 години на застигання)

25 хвилин (3 – 4 години на застигання) Порції: 6

Інгредієнти:

– 5 мандарин;

– 10 грамів желатину;

– 30 мілілітрів води;

– 80 грамів цукру;

– 250 мілілітрів вершків.

Приготування:

Мандарини розберіть та покладіть в блендер. Збийте їх та процідіть через сито.

Желатин у розмірі 5 грамів залийте 15 мілілітрами води. У сік додайте 40 грамів цукру та доведіть до кипіння. Покладіть желатин. Розмішайте та трохи охолодіть. Розлийте в місткості для десертів та поставте в холодильник на декілька годин.

Тоді перейдіть до другого етапу приготування. Знов залийте 5 грамів желатину 15 мілілітрами води. Вершки доведіть до кипіння, додайте 40 грамів цукру та розмішайте. Введіть желатин.

Дістаньте з холодильника мандаринове желе та залийте другий шар панакоти. Знов поставте в холодильник. Коли панакота застигне, прикрасьте дрібно порізаними фруктами.

Смачного!

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