Вже уявляєте як варення смакує з підсмаженим шматочком хліба? Тоді розпочинайте приготування полуничного варення за рецептом 24 Каналу з посиланням на Shuba.

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Полуничне варення без цукру

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2

Інгредієнти:
– 1 кілограм полуниці;
– 10 грамів пектину;
– 10 мілілітрів лимонного соку.

Приготування:

  1. Полуницю середнього розміру добре помийте і відірвіть хвостики.
  2. Перекладіть полуницю в каструлю з товстим дном, в якій будете готувати варення. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Вогонь зменште до мінімального і варіть 5 хвилин.
  3. Пектин висипте на ягоди й добре перемішайте. Додайте лимонний сік і варіть, помішуючи, ще 5 хвилин.
  4. Простерилізуйте 3 півлітрові банки. Для цього помийте їх, поставте у духовку і прогрійте при температурі 120 градусів 15 хвилин. Кришки прокип'ятіть у киплячій воді 3 – 5 хвилин.
  5. Розлийте гаряче варення у теплі банки й герметично закрутіть кришками. Переверніть банки й залиште до повного остигання.

Готово!

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