І використати варто сезонні ягоди – полуницю. Рецептом домашнього полуничного морозива ділиться 24 Канал з посиланням на Мета.

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    Домашнє полуничне морозиво

    • Час: 15 хвилин
    • Порції: 4

    Інгредієнти:
    – 300 грамів полуниці;
    – 500 грамів вершків 33%;
    – 300 грамів згущеного молока.

    Приготування:

    1. Спочатку очистьте полуницю від хвостиків та добре промийте. Тепер ягоду перебийте у блендері.
    2. Вершки збийте до стійких піків. Коли вони будуть готові, додайте до них згущене молоко та знову збийте масу до однорідності.
    3. З'єднайте вершкову масу з полуницею, перелийте її у форму та поставте у морозильну камеру на декілька годин. І домашнє полуничне морозиво готове.

    Смачного!

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