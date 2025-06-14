И использовать стоит сезонные ягоды – клубнику. Рецептом домашнего клубничного мороженого делится 24 Канал со ссылкой на Мета.

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    Домашнее клубничное мороженое

    • Время: 15 минут
    • Порции: 4

    Ингредиенты:
    – 300 граммов клубники;
    – 500 граммов сливок 33%;
    – 300 граммов сгущенного молока.

    Приготовление:

    1. Сначала очистите клубнику от хвостиков и хорошо промойте. Теперь ягоду перебейте в блендере.
    2. Сливки взбейте до устойчивых пиков. Когда они будут готовы, добавьте к ним сгущенное молоко и снова взбейте массу до однородности.
    3. Соедините сливочную массу с клубникой, перелейте ее в форму и поставьте в морозильную камеру на несколько часов. И домашнее клубничное мороженое готово.

    Приятного аппетита!

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