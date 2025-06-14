И использовать стоит сезонные ягоды – клубнику. Рецептом домашнего клубничного мороженого делится 24 Канал со ссылкой на Мета.
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Домашнее клубничное мороженое
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов клубники;
– 500 граммов сливок 33%;
– 300 граммов сгущенного молока.
Приготовление:
- Сначала очистите клубнику от хвостиков и хорошо промойте. Теперь ягоду перебейте в блендере.
- Сливки взбейте до устойчивых пиков. Когда они будут готовы, добавьте к ним сгущенное молоко и снова взбейте массу до однородности.
- Соедините сливочную массу с клубникой, перелейте ее в форму и поставьте в морозильную камеру на несколько часов. И домашнее клубничное мороженое готово.
Приятного аппетита!
Тоже приготовьте: слойки с клубникой и маскарпоне.