Приготовить эту вкуснятину можно без особых усилий, главное – выбрать лучший рецепт, который точно удастся. Именно таким делится 24 Канал со ссылкой на PressPoint.
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Торт "Муравейник"
- Время: примерно 3 часа
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 150 граммов сахара;
– 50 миллилитров молока;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 100 граммов масла;
– 450 граммов пшеничной муки;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 2 столовые ложки муки;
– 500 граммов сгущенного молока;
– 180 граммов масла;
– 2 столовые ложки мака;
– 100 столовые ложки грецких орехов.
Приготовление:
- Смешайте венчиком сахар, яйца, соль и молоко. Добавьте к смеси 100 граммов масла и еще раз перемешайте.
- Постепенно добавьте к жидким ингредиентам муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Разделите массу на 2 части, заверните их в пищевую пленку и поставьте в морозильную камеру на 1 час.
- Подмороженное тесто натрите на терку, добавьте к нему 2 столовые ложки муки, перемешайте и выложите массу на застеленный пергаментом противень, равномерно распределив тесто. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.
- Готовое тесто покрошите руками в миску, добавьте к нему мак и измельченные орехи. Перемешайте.
- В сотейнике растопите 180 граммов масла и смешайте его со сгущенным молоком. Этот крем смешайте с тестом.
- Соберите торт: глубокую миску застелите пищевой пленкой. Выложите в миску смесь теста и крема и утрамбуйте. Поставьте торт стабилизироваться в холодильник на 1 – 2 часа.
- Когда торт стабилизируется, осторожно переверните миску на дощечку или плоскую тарелку, снимите пленку и подавайте к столу.
Готово!
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