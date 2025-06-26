Приготовить эту вкуснятину можно без особых усилий, главное – выбрать лучший рецепт, который точно удастся. Именно таким делится 24 Канал со ссылкой на PressPoint.

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Торт "Муравейник"

Время: примерно 3 часа

примерно 3 часа Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 50 миллилитров молока;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 100 граммов масла;

– 450 граммов пшеничной муки;

– 10 граммов разрыхлителя;

– 2 столовые ложки муки;

– 500 граммов сгущенного молока;

– 180 граммов масла;

– 2 столовые ложки мака;

– 100 столовые ложки грецких орехов.

Приготовление:

Смешайте венчиком сахар, яйца, соль и молоко. Добавьте к смеси 100 граммов масла и еще раз перемешайте.

Постепенно добавьте к жидким ингредиентам муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Разделите массу на 2 части, заверните их в пищевую пленку и поставьте в морозильную камеру на 1 час.

Подмороженное тесто натрите на терку, добавьте к нему 2 столовые ложки муки, перемешайте и выложите массу на застеленный пергаментом противень, равномерно распределив тесто. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

Готовое тесто покрошите руками в миску, добавьте к нему мак и измельченные орехи. Перемешайте.

В сотейнике растопите 180 граммов масла и смешайте его со сгущенным молоком. Этот крем смешайте с тестом.

Соберите торт: глубокую миску застелите пищевой пленкой. Выложите в миску смесь теста и крема и утрамбуйте. Поставьте торт стабилизироваться в холодильник на 1 – 2 часа.

Когда торт стабилизируется, осторожно переверните миску на дощечку или плоскую тарелку, снимите пленку и подавайте к столу.

Готово!

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