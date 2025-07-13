Такое тирамису, как и классическое, готовится путем сочетания нескольких слоев: сливочного крема на основе маскарпоне, пропитанного печенья савоярди, а также малины. Рецептом малинового тирамису делится 24 Канал со ссылкой на шеф-повара Владимира Ярославского.
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Малиновое тирамису
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 330 граммов сыра маскарпоне;
– 6 граммов кофе молотого;
– 4 яйца куриные;
– 85 граммов сахара;
– 140 миллилитров кофе американо;
– 30 миллилитров коньяка;
– 26 штук печенья савоярди;
– 20 граммов какао-порошка;
– 200 граммов малины.
Как приготовить малиновое тирамису: смотрите видео
Приготовление:
- Маскарпоне заранее достаньте из холодильника. Добавьте молотый кофе и разомните смесь лопаткой.
- Отделите белки от желтков. Взбейте миксером холодные белки с солью в легкую пену. Постепенно добавьте 75 граммов сахара и взбейте до устойчивой пены. Желтки взбейте с 10 граммами сахара до пышной пены.
- В смесь маскарпоне в три захода добавьте взбитые белки, осторожно взбивая венчиком. К американо добавьте коньяк и перемешайте.
- Теперь соберите – немного крема положите на дно формы, печенье савоярди пропитайте в кофе с коньяком и положите на крем. Сверху выложите еще часть крема. Положите слой свежей малины или любую сезонную ягоду.
- Повторите слои – савоярди, крем, посыпьте какао и сверху выложите малину. Дайте ему немного времени, чтобы пропитаться в холодильнике и подавайте.
Приятного аппетита!
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