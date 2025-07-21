Такий десерт чудово підійде як для святкового столу, так і для сімейного чаювання. Рецептом млинцевого рулету "Снікерс" ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Юлію Сенич.

Читайте також Смак, який важко забути: готуємо ніжний малиново-вершковий тарт без випічки

Млинцевий рулет "Снікерс"

  • Час: 1 година (2 години на просочування)
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти для млинцевого тіста:
– 120 грамів пшеничного борошна;
– 20 грамів какао;
– 30 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 2 грами ванільного цукру;
– 310 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки олії.

Для крему:
– 200 грамів крем-сиру;
– 100 мілілітрів вершків (33%);
– 25 грамів цукру;
– 1 упаковка загущувача або желатина.

Для глазурі:
– 200 грамів шоколаду;
– 2 столові ложки олії;
– горіхи – за бажанням.

Готуємо млинцевий рулет "Снікерс": дивіться відеорецепт

Приготування:

  1. Замісіть тісто на млинці: збийте яйця з цукром і сіллю. Влийте молоко, додайте борошно з какао, олію. Перемішайте все до однорідності.
  2. Посмажте тоненькі млинці і відкладіть охолоджуватися.
  3. Приготуйте крем: желатин залийте 2 столовими ложками вершків. Збийте вершковий крем-сир з холодними жирними вершками й цукром.
  4. Розтопіть желатин короткими імпульсами у мікрохвильовці і влийте до крему, ще раз збийте.
  5. Зберіть рулет: на харчову плівку викладіть млинці, як показано на відео. Змастіть кремом і закрутіть в рулет. Повторіть до закінчення інгредієнтів.
  6. Загорніть щільно в плівку й відправте в холодильник мінімум на 2 години.
  7. Перед подачею – полийте сумішшю 2 столових ложок олії з шоколадом, присипте горішками й насолоджуйтеся.

Смачного!

Теж приготуйте: простий і смачний зефір з 2 інгредієнтів.