Такий десерт чудово підійде як для святкового столу, так і для сімейного чаювання. Рецептом млинцевого рулету "Снікерс" ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогерку Юлію Сенич.

Читайте також Смак, який важко забути: готуємо ніжний малиново-вершковий тарт без випічки

Млинцевий рулет "Снікерс"

Час: 1 година (2 години на просочування)

1 година (2 години на просочування) Порції: 6 – 8

Інгредієнти для млинцевого тіста:

– 120 грамів пшеничного борошна;

– 20 грамів какао;

– 30 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 2 грами ванільного цукру;

– 310 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки олії.



Для крему:

– 200 грамів крем-сиру;

– 100 мілілітрів вершків (33%);

– 25 грамів цукру;

– 1 упаковка загущувача або желатина.



Для глазурі:

– 200 грамів шоколаду;

– 2 столові ложки олії;

– горіхи – за бажанням.

Готуємо млинцевий рулет "Снікерс": дивіться відеорецепт

Приготування:

Замісіть тісто на млинці: збийте яйця з цукром і сіллю. Влийте молоко, додайте борошно з какао, олію. Перемішайте все до однорідності.

Посмажте тоненькі млинці і відкладіть охолоджуватися.

Приготуйте крем: желатин залийте 2 столовими ложками вершків. Збийте вершковий крем-сир з холодними жирними вершками й цукром.

Розтопіть желатин короткими імпульсами у мікрохвильовці і влийте до крему, ще раз збийте.

Зберіть рулет: на харчову плівку викладіть млинці, як показано на відео. Змастіть кремом і закрутіть в рулет. Повторіть до закінчення інгредієнтів.

Загорніть щільно в плівку й відправте в холодильник мінімум на 2 години.

Перед подачею – полийте сумішшю 2 столових ложок олії з шоколадом, присипте горішками й насолоджуйтеся.

Смачного!

Теж приготуйте: простий і смачний зефір з 2 інгредієнтів.