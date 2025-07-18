Ще й готується легко та швидко, бо не потребує випікання. Рецептом малиново-вершкового тарту ділиться 24 Канал з посиланням на ua.новини.
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Як приготувати малиново-вершковий тарт?
- Час: 20 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 60 грамів протеїнового печива;
– 30 грамів води;
– 140 грамів грецького йогурту;
– 30 грамів вершкового сиру;
– підсолоджувач;
– 5 грамів фісташок;
– 70 грамів малини.
Приготування:
- Печиво подрібніть на крихти. Додайте воду та перемішайте. Вологими руками розподіліть печиво в формі приблизно 12 сантиметрів. Зробіть бортики висотою 1 сантиметр.
- Змішайте йогурт та вершковий сир, підсолоджувач та подрібнені фісташки.
- Підготовлений крем викладіть на корж, а зверху прикрасьте малиною. Поставте в холодильник на кілька годин. Тоді дістаньте тарт з форми та куштуйте.
Смачного!
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