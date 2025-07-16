Вони швидко готуються й можуть бути як солоними, так і солодкими. Рецептом спагеті-панкейків ділиться 24 Канал з посиланням на ТікТок @safaamourad1.

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Як приготувати спагеті-панкейки?

  • Час: 20 хвилин
  • Порції: 1

Інгредієнти:
– 250 грамів рисового борошна;
– 1 столова ложка кокосового цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1/2 чайної ложки соди харчової;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 1 яйце;
– 3/4 склянки молока;
– 1 столова ложка масла топленого.

Як приготувати трендову страву: дивіться відео

Приготування:

  1. Окремо змішайте сухі інгредієнти, окремо – вологі. Після цього з'єднайте їх в одному посуді.
  2. Перелийте готову суміш до кондитерського мішка. Розігрійте сковороду та змастіть її маслом.
  3. Видавіть тонкі смужки-завитки з кондитерського мішка на сковорідку. Смажте кожен завиток до золотистої скоринки з обох боків.
  4. Зверху полийте панкейки-спагеті розтопленим чорним шоколадом чи джемом або посипте фруктами і ягодами.

Смачного!

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