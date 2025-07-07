Просто треба готувати їх на кефірі і з содою – вийдуть смачними, повітряними та високими. Рецептом ідеальних пишних оладок ділиться 24 Канал з посиланням на ТікТок @kudriava.food.
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Пишні оладки
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів кефіру;
– 2 яйце;
– 430 грамів борошна;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 0,5 чайної ложки соди.
Приготування:
- В миску налийте кефір кімнатної температури, вбийте яйця, дайте дрібку солі, цукор і збийте все вінчиком.
- До цієї маси поступово додайте просіяне борошно і вимішайте все до однорідності – тісто має вийти густе. Борошно додайте майже все, лише одну столову ложку залиште.
- Перед смаженням оладок додайте в тісто останню ложку борошна та соду, гарно вимішайте і залиште на 2 хвилини, щоб тісто набухло. Більше не мішайте, бо оладки не виростуть.
- Розігрійте пательню з достатньою кількістю олії й смажте оладки на повільному вогні з двох боків до золотистої скоринки.
Готово!
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