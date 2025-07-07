Просто треба готувати їх на кефірі і з содою – вийдуть смачними, повітряними та високими. Рецептом ідеальних пишних оладок ділиться 24 Канал з посиланням на ТікТок @kudriava.food.

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    Пишні оладки

    • Час: 30 хвилин
    • Порції: 4

    Інгредієнти:
    – 500 мілілітрів кефіру;
    – 2 яйце;
    – 430 грамів борошна;
    – 0,5 чайної ложки солі;
    – 1 столова ложка цукру;
    – 0,5 чайної ложки соди.

    Приготування:

    1. В миску налийте кефір кімнатної температури, вбийте яйця, дайте дрібку солі, цукор і збийте все вінчиком.
    2. До цієї маси поступово додайте просіяне борошно і вимішайте все до однорідності – тісто має вийти густе. Борошно додайте майже все, лише одну столову ложку залиште.
    3. Перед смаженням оладок додайте в тісто останню ложку борошна та соду, гарно вимішайте і залиште на 2 хвилини, щоб тісто набухло. Більше не мішайте, бо оладки не виростуть.
    4. Розігрійте пательню з достатньою кількістю олії й смажте оладки на повільному вогні з двох боків до золотистої скоринки.

    Готово!

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