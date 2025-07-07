Якщо хочеться приготувати цікаву варіацію традиційного італійського десерту – цей рецепт для вас. Пише 24 Канал з посиланням на ТікТок @alionakarpiuk.

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Тирамісу-болс

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 8 – 10

Інгредієнти:

– 150 грамів печива савоярді;

– 2 столові ложки маскарпоне або вершкового сиру;

– 100 мілілітрів еспресо;

– какао.

Як приготувати трендовий десерт: дивіться відео

Приготування:

Перемеліть печиво в крихту, додайте сир і кави. Добре перемішайте.

Сформуйте з маси кульки та обваляйте у какао.

Відправте у холодильник на 1 – 2 години. Подавайте і смакуйте.

Готово!

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