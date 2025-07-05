Якщо ви ще не пекли цієї смакоти, то обов'язково спробуйте. Рецептом ніжного лимонного кексу ділиться 24 Канал з посиланням на UA.Press.
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Лимонний кекс
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти для кексу:
– 230 грамів борошна;
– 200 грамів цукру;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 1/2 чайні ложки солі;
– 3 яйця;
– 250 мілілітрів вершкового масла;
– цедра лимона;
– сік 1/2 лимона.
Для глазурі:
– 150 грамів цукрової пудри;
– сік 1/2 лимона.
Приготування:
- Спочатку з'єднайте борошно, розпушувач, сіль та 100 грамів цукру. Добре розмішайте.
- В окрему посудину яйця, 100 грамів цукру та сметану, перемішайте все до однорідності.
- На тертці натріть цедру лимона й видушіть сік. Поєднайте розтоплене масло з цедрою та соком.
- Додайте всі сухі інгредієнти та гарно перемішайте. Застеліть форму пергаментом, змажте його вершковим маслом. Перелийте суміш у форму й поставте у духовку, розігріту до 180 градусів, на 45 хвилин.
- Готовий кекс полийте глазур'ю.
Смачного!
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