Если вы еще не пекли этой вкуснятины, то обязательно попробуйте. Рецептом нежного лимонного кекса делится 24 Канал со ссылкой на UA.Press.

Читайте также Пышная и ароматная: эта шарлотка станет любимым десертом к чаю в сезон

Лимонный кекс

Время: 1 час

1 час Порции: 6 – 8

Ингредиенты для кекса:

– 230 граммов муки;

– 200 граммов сахара;

– 2 чайные ложки разрыхлителя;

– 1/2 чайные ложки соли;

– 3 яйца;

– 250 миллилитров сливочного масла;

– цедра лимона;

– сок 1/2 лимона.



Для глазури:

– 150 граммов сахарной пудры;

– сок 1/2 лимона.

Приготовление:

Сначала соедините муку, разрыхлитель, соль и 100 граммов сахара. Хорошо размешайте.

В отдельную посудину яйца, 100 граммов сахара и сметану, перемешайте все до однородности.

На терке натрите цедру лимона и выдавите сок. Соедините растопленное масло с цедрой и соком.

Добавьте все сухие ингредиенты и хорошо перемешайте. Застелите форму пергаментом, смажьте его сливочным маслом. Перелейте смесь в форму и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45 минут.

Готовый кекс полейте глазурью.

Приятного аппетита!

Тоже приготовьте: десерт "Павлова" со свежими ягодами.