Если вы еще не пекли этой вкуснятины, то обязательно попробуйте. Рецептом нежного лимонного кекса делится 24 Канал со ссылкой на UA.Press.

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Лимонный кекс

  • Время: 1 час
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты для кекса:
– 230 граммов муки;
– 200 граммов сахара;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 1/2 чайные ложки соли;
– 3 яйца;
– 250 миллилитров сливочного масла;
– цедра лимона;
– сок 1/2 лимона.

Для глазури:
– 150 граммов сахарной пудры;
– сок 1/2 лимона.

Приготовление:

  1. Сначала соедините муку, разрыхлитель, соль и 100 граммов сахара. Хорошо размешайте.
  2. В отдельную посудину яйца, 100 граммов сахара и сметану, перемешайте все до однородности.
  3. На терке натрите цедру лимона и выдавите сок. Соедините растопленное масло с цедрой и соком.
  4. Добавьте все сухие ингредиенты и хорошо перемешайте. Застелите форму пергаментом, смажьте его сливочным маслом. Перелейте смесь в форму и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45 минут.
  5. Готовый кекс полейте глазурью.

Приятного аппетита!

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