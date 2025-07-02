Готовить торт несложно, а результат приятно удивит. Главное – иметь немного свободного времени, хорошее настроение и лучший рецепт, пишет 24 Канал со ссылкой на Storinka.
Читайте также Лучшее кулинарное сочетание: воздушный сезонный пирог с вишней и шоколадом
Десерт "Павлова" со свежими ягодами
- Время: 2 часа 30 минут
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 8 яичных белков;
– 1/4 чайной ложки винного камня;
– 2 стакана сахара;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта;
– 3 – 4 стакана свежих ягод;
– 2 средних манго;
– 2 стакана густых сливок;
– 0,5 стакана сметаны;
– 1/4 стакана сахарной пудры;
– листья свежей мяты.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 120 градусов, а противень застелите пергаментной бумагой.
- Взбейте яичные белки и винный камень миксером до образования мягких пиков.
- Включив миксер на высокую скорость, медленной струей всыпьте 2 стакана сахара. Взбивайте, пока яичные белки не станут густыми, а сахар не растворится. Добавьте ваниль, взбейте до однородности.
- Выложите безе на подготовленный противень достаточно ровным слоем, почти покрывая весь противень. Выпекайте до твердого состояния около 2 часов. Выключите духовку и дайте остыть.
- Смешайте ягоды, манго и 3 столовые ложки сахара в большой миске. Дайте постоять, часто помешивая, около 10 минут.
- На высокой скорости взбейте густые сливки, сметану и сахарную пудру до образования жестких пиков – 2 минуты.
- Постепенно распределите смесь из взбитых сливок по охлажденному безе. Умеренно посыпьте смесью ягод и манго и украсьте мятой.
Готово!
Тоже будет вкусно: чизкейк без выпечки.