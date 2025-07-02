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Десерт "Павлова" со свежими ягодами

Время: 2 часа 30 минут

2 часа 30 минут Порции: 8

Ингредиенты:

– 8 яичных белков;

– 1/4 чайной ложки винного камня;

– 2 стакана сахара;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта;

– 3 – 4 стакана свежих ягод;

– 2 средних манго;

– 2 стакана густых сливок;

– 0,5 стакана сметаны;

– 1/4 стакана сахарной пудры;

– листья свежей мяты.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 120 градусов, а противень застелите пергаментной бумагой.

Взбейте яичные белки и винный камень миксером до образования мягких пиков.

Включив миксер на высокую скорость, медленной струей всыпьте 2 стакана сахара. Взбивайте, пока яичные белки не станут густыми, а сахар не растворится. Добавьте ваниль, взбейте до однородности.

Выложите безе на подготовленный противень достаточно ровным слоем, почти покрывая весь противень. Выпекайте до твердого состояния около 2 часов. Выключите духовку и дайте остыть.

Смешайте ягоды, манго и 3 столовые ложки сахара в большой миске. Дайте постоять, часто помешивая, около 10 минут.

На высокой скорости взбейте густые сливки, сметану и сахарную пудру до образования жестких пиков – 2 минуты.

Постепенно распределите смесь из взбитых сливок по охлажденному безе. Умеренно посыпьте смесью ягод и манго и украсьте мятой.

Готово!

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