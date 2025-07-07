Если хочется приготовить интересную вариацию традиционного итальянского десерта – этот рецепт для вас. Пишет 24 Канал со ссылкой на ТикТок @alionakarpiuk.
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Тирамису-болс
- Время: 10 минут
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 150 граммов печенья савоярди;
– 2 столовые ложки маскарпоне или сливочного сыра;
– 100 миллилитров эспрессо;
– какао.
Как приготовить трендовый десерт: смотрите видео
Приготовление:
- Перемелите печенье в крошку, добавьте сыр и кофе. Хорошо перемешайте.
- Сформируйте из массы шарики и обваляйте в какао.
- Отправьте в холодильник на 1 – 2 часа. Подавайте и наслаждайтесь.
Готово!
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