Если хочется приготовить интересную вариацию традиционного итальянского десерта – этот рецепт для вас. Пишет 24 Канал со ссылкой на ТикТок @alionakarpiuk.

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Тирамису-болс

Время: 10 минут

10 минут Порции: 8 – 10

Ингредиенты:

– 150 граммов печенья савоярди;

– 2 столовые ложки маскарпоне или сливочного сыра;

– 100 миллилитров эспрессо;

– какао.

Как приготовить трендовый десерт: смотрите видео

Приготовление:

Перемелите печенье в крошку, добавьте сыр и кофе. Хорошо перемешайте.

Сформируйте из массы шарики и обваляйте в какао.

Отправьте в холодильник на 1 – 2 часа. Подавайте и наслаждайтесь.

Готово!

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