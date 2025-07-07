Просто надо готовить их на кефире и с содой – получатся вкусными, воздушными и высокими. Рецептом идеальных пышных оладий делится 24 Канал со ссылкой на ТикТок @kudriava.food.
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Пышные оладьи
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Ингредиенты:
– 500 миллилитров кефира;
– 2 яйцо;
– 430 граммов муки;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 0,5 чайной ложки соды.
Приготовление:
- В миску налейте кефир комнатной температуры, вбейте яйца, дайте щепотку соли, сахар и взбейте все венчиком.
- К этой массе постепенно добавьте просеянную муку и вымешайте все до однородности – тесто должно получиться густое. Муку добавьте почти всю, лишь одну столовую ложку оставьте.
- Перед жаркой оладий добавьте в тесто последнюю ложку муки и соду, хорошо вымешайте и оставьте на 2 минуты, чтобы тесто набухло. Больше не мешайте, потому что оладьи не вырастут.
- Разогрейте сковороду с достаточным количеством масла и жарьте оладьи на медленном огне с двух сторон до золотистой корочки.
Готово!
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