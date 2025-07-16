Они быстро готовятся и могут быть как солеными, так и сладкими. Рецептом спагетти-панкейков делится 24 Канал со ссылкой на ТикТок @safaamourad1.

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Как приготовить спагетти-панкейки?

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1

Ингредиенты:
– 250 граммов рисовой муки;
– 1 столовая ложка кокосового сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1/2 чайной ложки соды пищевой 1/2 чайной ложки;
– 1/4 чайной ложки соли;
– 1 яйцо;
– 3/4 стакана молока;
– 1 столовая ложка масла топленого.

Как приготовить трендовое блюдо: смотрите видео

Приготовление:

  1. Отдельно смешайте сухие ингредиенты, отдельно – влажные. После этого соедините их в одной посуде.
  2. Перелейте готовую смесь в кондитерский мешок. Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом.
  3. Выдавите тонкие полоски-завитки из кондитерского мешка на сковородку. Жарьте каждый завиток до золотистой корочки с обеих сторон.
  4. Сверху полейте панкейки-спагетти растопленным черным шоколадом или джемом или посыпьте фруктами и ягодами.

Приятного аппетита!

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