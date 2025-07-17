Вам потрібні тільки яблучне пюре та желатин. Рецептом такого простого, але дуже смачного зефіру ділиться 24 Канал з посиланням на Новини.ю.інфо.
Читайте також Пальчики оближеш: найпростіше "Пташине молоко" – без випікання і тіста
Як приготувати зефір з 2 інгредієнтів?
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 120 грамів яблучного пюре;
– 15 грамів желатину.
Приготування:
- Покладіть інгредієнти разом в каструлю та залиште набухати желатин. Вистачить 5 – 7 хвилин.
- Підготуйте водяну баню та поставте на неї каструлю. Помішуйте, щоб желатин рівномірно розчинився та розподілився. Тоді зніміть з вогню. Яблучна маса повинна охолонути до кімнатної температури.
- Переходьте до роботи міксером – збийте до утворення стійкої піни. Орієнтуйтеся за об'ємом, бо він повинен збільшитися приблизно в 4 – 5 разів.
- Форму вистеліть харчовою плівкою. Викладіть масу в неї та поставте в холодильник на 1 годину.
- Коли зефір застигне, тоді просто розріжте його на шматочки. Для апетитності присипте цукровою пудрою.
Смачного!
Теж приготуйте: глазуровані сирки по-домашньому.