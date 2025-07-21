Такой десерт прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для семейного чаепития. Рецептом блинного рулета "Сникерс" делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу Юлию Сенич.

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Блинный рулет "Сникерс"

  • Время: 1 час (2 часа на пропитку)
  • Порции: 6 – 8

Ингредиенты для блинного теста:
– 120 граммов пшеничной муки;
– 20 граммов какао;
– 30 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 2 грамма ванильного сахара;
– 310 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки растительного масла.

Для крема:
– 200 граммов крем-сыра;
– 100 миллилитров сливок (33%);
– 25 граммов сахара;
– 1 упаковка загустителя или желатина.

Для глазури:
– 200 граммов шоколада;
– 2 столовые ложки масла;
– орехи – по желанию.

Готовим блинный рулет "Сникерс": смотрите видеорецепт

Приготовление:

  1. Замесите тесто на блины: взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко, добавьте муку с какао, масло. Перемешайте все до однородности.
  2. Пожарьте тоненькие блины и отложите охлаждаться.
  3. Приготовьте крем: желатин залейте 2 столовыми ложками сливок. Взбейте сливочный крем-сыр с холодными жирными сливками и сахаром.
  4. Растопите желатин короткими импульсами в микроволновке и влейте к крему, еще раз взбейте.
  5. Соберите рулет: на пищевую пленку выложите блины, как показано на видео. Смажьте кремом и закрутите в рулет. Повторите до окончания ингредиентов.
  6. Заверните плотно в пленку и отправьте в холодильник минимум на 2 часа.
  7. Перед подачей – полейте смесью 2 столовых ложек масла с шоколадом, присыпьте орешками и наслаждайтесь.

Приятного аппетита!

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