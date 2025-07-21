Такой десерт прекрасно подойдет как для праздничного стола, так и для семейного чаепития. Рецептом блинного рулета "Сникерс" делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу Юлию Сенич.
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Блинный рулет "Сникерс"
- Время: 1 час (2 часа на пропитку)
- Порции: 6 – 8
Ингредиенты для блинного теста:
– 120 граммов пшеничной муки;
– 20 граммов какао;
– 30 граммов сахара;
– щепотка соли;
– 2 грамма ванильного сахара;
– 310 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Для крема:
– 200 граммов крем-сыра;
– 100 миллилитров сливок (33%);
– 25 граммов сахара;
– 1 упаковка загустителя или желатина.
Для глазури:
– 200 граммов шоколада;
– 2 столовые ложки масла;
– орехи – по желанию.
Готовим блинный рулет "Сникерс": смотрите видеорецепт
Приготовление:
- Замесите тесто на блины: взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко, добавьте муку с какао, масло. Перемешайте все до однородности.
- Пожарьте тоненькие блины и отложите охлаждаться.
- Приготовьте крем: желатин залейте 2 столовыми ложками сливок. Взбейте сливочный крем-сыр с холодными жирными сливками и сахаром.
- Растопите желатин короткими импульсами в микроволновке и влейте к крему, еще раз взбейте.
- Соберите рулет: на пищевую пленку выложите блины, как показано на видео. Смажьте кремом и закрутите в рулет. Повторите до окончания ингредиентов.
- Заверните плотно в пленку и отправьте в холодильник минимум на 2 часа.
- Перед подачей – полейте смесью 2 столовых ложек масла с шоколадом, присыпьте орешками и наслаждайтесь.
Приятного аппетита!
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