Оно получается на вкус, как магазинное, но натуральное. Рецептом вкусного и полезного кокосового печенья делится 24 Канал со ссылкой на UA.Press.
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Как испечь вкусное и полезное кокосовое печенье?
- Время: 30 минут
- Порции: 8 – 10
Ингредиенты:
– 300 граммов кокосовой стружки;
– 3 яйца;
– 150 – 200 граммов сахара;
– ванильный сахар – по желанию.
Приготовление:
- В посудине смешайте яйца с сахаром, добавьте кокосовую стружку и по желанию ванильный сахар. Тщательно все перемешайте.
- После этого сделайте из массы небольшие шарики. Выложите их на противень, застеленный пергаментом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте шарики в течение 15 – 20 минут.
Печенье готово!
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