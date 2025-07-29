А результат всегда порадует – воздушная и нежная выпечка, от которой просто невозможно оторваться. Рецептом манника делится 24 Канал со ссылкой на фудблогершу @polli_cooking.
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Как приготовить манник?
- Время: 1 час 30 минут
- Порции: 8
Ингредиенты:
– 1 стакан манки;
– 1 стакан кефира;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яйца;
– 0,5 стакана сахара;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 80 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Смешайте кефир с манкой, добавьте разрыхлитель и перемешайте. Оставьте на 15 минут для набухания.
- Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до рыхлой консистенции. Растопите сливочное масло и добавьте к яичной смеси, перемешайте.
- Добавьте яичную смесь к набухшей манке, тщательно перемешайте. Выложите тесто в форму для выпекания, равномерно распределите.
- Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке около 30 минут до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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