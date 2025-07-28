Результат удовлетворит не только юные вкусовые рецепторы, но и всю семью. Как приготовить домашние желейки "Haribo" всего из 2 ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @lukostalife.

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Как сделать домашние желейки из 2 ингредиентов?

Время: 15 – 20 минут

15 – 20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 100 миллилитров любимого сока;

– 15 граммов желатина.

Приготовление:

Желатин залейте соком и оставьте набухать. Тогда поставьте на огонь, растопите, но не доводите до кипения.

Снимите с огня, и с помощью шприца разлейте в формочки.

Теперь поместите формы в холодильник на 1 час. Достаньте желейки и пробуйте на вкус.

Готово!

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