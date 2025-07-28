Результат удовлетворит не только юные вкусовые рецепторы, но и всю семью. Как приготовить домашние желейки "Haribo" всего из 2 ингредиентов, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok @lukostalife.
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Как сделать домашние желейки из 2 ингредиентов?
- Время: 15 – 20 минут
- Порции: 1
Ингредиенты:
– 100 миллилитров любимого сока;
– 15 граммов желатина.
Приготовление:
- Желатин залейте соком и оставьте набухать. Тогда поставьте на огонь, растопите, но не доводите до кипения.
- Снимите с огня, и с помощью шприца разлейте в формочки.
- Теперь поместите формы в холодильник на 1 час. Достаньте желейки и пробуйте на вкус.
Готово!
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