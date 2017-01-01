  • укр
  • рус
13:03
1 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 11:00: Теракт у Стамбулі: десятки загиблих
Випуск новин
12:56, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Українка вижила у кривавому теракті в Стамбулі та розповіла про страшну ніч
12:00
сьогодні
3
6264
Українка вижила у кривавому теракті в Стамбулі та розповіла про страшну ніч
Серед людей, що були у нічному клубі Стамбула, де стався теракт, були щонайменше двоє українок. Про це розповіла одна з них Наталя Вольнова.
В Україні дорожчає алкоголь і цигарки та з'явиться платне ТБ
10:55
сьогодні
5616
В Україні дорожчає алкоголь і цигарки та з'явиться платне ТБ
Аналітики озвучили ймовірний курс гривні у 2017-му році
09:59
сьогодні
6891
Аналітики озвучили ймовірний курс гривні у 2017-му році
Всі головні новини
Новини
Більше новин
Публікації
Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
сьогодні 11:17 Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
Даниїл Задорожний 624
Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
30 грудня 2016 13:41 Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
24 канал
До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень
31 грудня 2016 21:50 До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень "Бумбоксу"
1036
Камінь в подарунок, рожева білизна та поцілунки з малознайомими – найдивніші новорічні традиції
31 грудня 2016 20:57 Камінь в подарунок, рожева білизна та поцілунки з малознайомими – найдивніші новорічні традиції
1 835
31 грудня 2016 15:30 "Символ Нового року": скільки коштує приготувати салат олів'є (Інфографіка)
7 1898
31 грудня 2016 13:04 "Інтерсіті" долає кордони: без страху і стресу з України до Перемишля
Наталя Сколоздра 2426
Як
31 грудня 2016 12:16 Як "посміхається" Сонце та коли настане потоп – вражаючі факти від NASA
4071
Для святкового столу. Як приготувати найсмачніший глінтвейн
31 грудня 2016 10:02 Для святкового столу. Як приготувати найсмачніший глінтвейн
1228
Відео новини
Новорічне привітання Петра Порошенка з 2017 роком
сьогодні, 00:01 Новорічне привітання Петра Порошенка з 2017 роком
Україна 3 4439
ТОП-5
31 грудня 2016, 19:10 ТОП-5 "зрад" 2016 року за версією 24-го каналу
Україна 1 2033
Суддівські мрії: хто хитрує із службовим житлом за державний кошт
30 грудня 2016, 21:04 Суддівські мрії: хто хитрує із службовим житлом за державний кошт
Наші гроші 227
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
31 грудня 2016, 18:44 Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA 1561
Техніка війни. Найголовніші зброярські події року, які змінили Україну
31 грудня 2016, 12:32 Техніка війни. Найголовніші зброярські події року, які змінили Україну
Техніка війни 1519
Підсумки року: як жив окупований Крим у 2016
31 грудня 2016, 18:40 Підсумки року: як жив окупований Крим у 2016
Крим.Реалії 1037
Як зустріли Новий рік країни Тихого океану
31 грудня 2016, 19:28 Як зустріли Новий рік країни Тихого океану
Міжнародні новини 956
LifeStyle
Стало відомо, як Собчак назвала свого сина
сьогодні, 09:17 Стало відомо, як Собчак назвала свого сина
Шоу-біз 4300
Поради експерта: чому люди не виконують новорічні обіцянки і як з цим боротися
31 грудня 2016, 21:53 Поради експерта: чому люди не виконують новорічні обіцянки і як з цим боротися
Здорове життя 398
До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень
31 грудня 2016, 21:50 До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень "Бумбоксу"
Україна 1035
Український гурт
31 грудня 2016, 21:01 Український гурт "змусив" по-новому зазвучати відому колискову
Україна 2129
Події
Популярні телеканали залишаться в пакетах компанії
30 грудня 2016, 18:33 Популярні телеканали залишаться в пакетах компанії "ВОЛЯ"
Нова тема 409
VimpelCom відкриває Глобальний сервісний центр у Львові
28 грудня 2016, 17:21 VimpelCom відкриває Глобальний сервісний центр у Львові
Нова тема 608
Рік досягнень: Fujikura Automotive Ukraine Lviv підбиває підсумки річної діяльності
28 грудня 2016, 11:40 Рік досягнень: Fujikura Automotive Ukraine Lviv підбиває підсумки річної діяльності
Нова тема 734
Споживчі товари українці воліють купувати в Інтернеті на сервісах оголошень
28 грудня 2016, 08:00 Споживчі товари українці воліють купувати в Інтернеті на сервісах оголошень
Нова тема 403
Програми
Випуск новин за 11:00: Теракт у Стамбулі: десятки загиблих
12:56
сьогодні
0
6
Випуск новин
Випуск новин за 11:00: Теракт у Стамбулі: десятки загиблих
У випуску новин 1 січня станом на 11:00 – невідомий в костюмі Санта Клауса розстріляв відвідувачів одного з нічних клубів
Корисні файли. Як лікувати новорічне похмілля
12:25
сьогодні
0
111
Корисні файли
Корисні файли. Як лікувати новорічне похмілля
сьогодні, 12:25
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
11:54
сьогодні
0
350
Вєсті Кремля
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
сьогодні, 11:54
Підсумковий випуск новин за 21:00: Українські туристи повертаються додому з ОАЕ
22:08
31 груд 2016
0
792
Випуск новин
Підсумковий випуск новин за 21:00: Українські туристи повертаються додому з ОАЕ
31 грудня 2016, 22:08
Випуск новин за 19:00: Українці у полоні арабського терміналу. Підсумки року на фронті
20:15
31 груд 2016
0
189
Випуск новин
Випуск новин за 19:00: Українці у полоні арабського терміналу. Підсумки року на фронті
31 грудня 2016, 20:15
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
18:44
31 груд 2016
0
1559
Вєсті.UA
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
31 грудня 2016, 18:44
Підсумки року: як жив окупований Крим у 2016
18:40
31 груд 2016
0
1036
Крим.Реалії
Підсумки року: як жив окупований Крим у 2016
31 грудня 2016, 18:40
Спецпроекти
"Українське село" визнали одним з найпривабливіших районів США
18:58
30 груд 2016
0
1999
Зроблено в Україні
"Українське село" визнали одним з найпривабливіших районів США
Район Чикаго під назвою "Українське село" визнали одним із найпривабливіших у США.
Як пістолет Walther став візитною карткою суперагента Джеймса Бонда
18:35
30 груд 2016
0
65
MStyle
Як пістолет Walther став візитною карткою суперагента Джеймса Бонда
30 грудня 2016, 18:35
Український мореплавець-любитель вирушив небезпечним маршрутом Колумба до берегів Америки
00:23
29 груд 2016
0
352
Зроблено в Україні
Український мореплавець-любитель вирушив небезпечним маршрутом Колумба до берегів Америки
29 грудня 2016, 00:23
Новий український автомат "Малюк" доводили до ідеалу понад 10 років
18:21
27 груд 2016
0
4104
Зроблено в Україні
Новий український автомат "Малюк" доводили до ідеалу понад 10 років
27 грудня 2016, 18:21
Френк Сінатра – образ чоловіка з гідністю і смаком
12:35
26 груд 2016
0
141
MStyle
Френк Сінатра – образ чоловіка з гідністю і смаком
26 грудня 2016, 12:35
Пірс Броснан: актор, який став символом носіння смокінгу
11:41
24 груд 2016
0
209
MStyle
Пірс Броснан: актор, який став символом носіння смокінгу
24 грудня 2016, 11:41
Pietro Baldini – ексклюзивні краватки для чоловіків ціною з автомобіль
18:01
23 груд 2016
0
153
MStyle
Pietro Baldini – ексклюзивні краватки для чоловіків ціною з автомобіль
23 грудня 2016, 18:01
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Телеканал 24 – портал для людей, які прагнуть знати всі останні новини на сьогодні. Тут ви знайдете важливі події онлайн, цікаві опитування, конструктивну аналітику, думки експертів, інфографіки та найсвіжіші новини. Наші журналісти зроблять усе, аби свіжі новини надходили до вас якнайшвидше, і допоможуть вам розібратися у незрозумілих ситуаціях в країні та світі. Новини 24 – це не лише суха інформація, а портал новин із розумною дозою гумору та іронії, які виявляються в карикатурах, мемах, оглядах соцмереж.
Залиште відгук