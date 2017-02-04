06:38
4 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АВДІЇВКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НОВИНИ ДОНЕЦЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:36, 3 лютого
Вєсті.UA. Політична нумерологія. Вигадана мова вигаданої республіки
Вєсті.UA
20:03, 3 лютого
Ексклюзивні деталі бурштинових перестрілок на Поліссі, – розслідування ЦРУ
ЦРУ
08:14, 3 лютого
Випуск новин за 23:00: Повінь на Закарпатті. Правила поведінки для нардепів
Випуск новин
23:56, 3 лютого
Конфлікт з Бальчуном та розвиток інфраструктури – ґрунтовна розмова з Омеляном
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:59, 1 лютого
Телеканал новин 24
АВДІЇВКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА НОВИНИ ДОНЕЦЬКА
Біля Авдіївки далі гаряче: терористи гатять кожних 20 хвилин
00:21
сьогодні
1
1572
Біля Авдіївки далі гаряче: терористи гатять кожних 20 хвилин
У штабі АТО повідомляють, що бойовики не припиняють провокаційні обстріли українських військових в районі Авдіївки.
Гуманітарна істерія. Що зараз відбувається у Авдіївці
23:18
3 лют
1409
Гуманітарна істерія. Що зараз відбувається у Авдіївці
Залізнична блокада Донбасу: з’ясувались нові деталі торгівлі з окупантами
22:20
3 лют
4277
Залізнична блокада Донбасу: з’ясувались нові деталі торгівлі з окупантами
Всі головні новини
Авдіївка
Головні новини 3 лютого: примусова евакуація Донецька, Луцьк у жалобі
22:45
3 лют
0
2867
Головні новини 3 лютого: примусова евакуація Донецька, Луцьк у жалобі
Ситуація на Донбасі продовжує залишатися критичною, передчасно пішов із життя мер Луцька Микола Романюк, відому співачку Світлану Лободу хочуть позбавити звання Заслуженої артистки України.
хронологія
Всі новини по темі
Новини
Більше новин
Публікації
Украинскому корвету таки быть?
3 лютого 22:19 Украинскому корвету таки быть?
Злой Одессит 2400
Найзатребуваніші пропозиції роботи: кого шукають та скільки платять
3 лютого 19:45 Найзатребуваніші пропозиції роботи: кого шукають та скільки платять
Яніна Ткачук 2 3996
Сохраняйте напряжение: враг не остановится, пока не уничтожит нас полностью
3 лютого 17:00 Сохраняйте напряжение: враг не остановится, пока не уничтожит нас полностью
Володимир Шередега 5154
Украинцы – не фашисты, – польский историк
3 лютого 15:20 Украинцы – не фашисты, – польский историк
Блог Медіа 2 2744
Луганські адепти
3 лютого 12:50 Луганські адепти "русского мира" почали масово тікати в Росію
Дмитро Снєгирьов 8032
Трамп і
3 лютого 12:15 Трамп і "пранкер Вован"
Наталія Лебідь 1 2247
Відео новини
Гуманітарна істерія. Що зараз відбувається у Авдіївці
Сюжет дня
3 лютого, 23:18 Гуманітарна істерія. Що зараз відбувається у Авдіївці
Україна 1409
Бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці: є жертви
2 лютого, 22:22 Бойовики обстріляли пункти гуманітарної допомоги в Авдіївці: є жертви
Україна 2 12573
Вєсті.UA. Політична нумерологія. Вигадана мова вигаданої республіки
3 лютого, 20:03 Вєсті.UA. Політична нумерологія. Вигадана мова вигаданої республіки
Вєсті.UA 427
Скандальні гроші Sanahunt: як судді повертають порушникам мільйони
3 лютого, 19:48 Скандальні гроші Sanahunt: як судді повертають порушникам мільйони
Наші гроші 1 365
Вєсті Кремля.
3 лютого, 21:36 Вєсті Кремля. "Ждун наш". Російські підкорювачі галактики
Вєсті Кремля 614
Хто і навіщо з постмайданної влади
3 лютого, 21:59 Хто і навіщо з постмайданної влади "охороняє" бізнес соратників Януковича
Схеми 580
Представник Порошенка розповів, чи введуть військовий стан в Україні
3 лютого, 13:54 Представник Порошенка розповів, чи введуть військовий стан в Україні
Україна 38 10489
LifeStyle
Притула розповів, як реагувати на українських артистів, які виступають в Росії
3 лютого, 18:51 Притула розповів, як реагувати на українських артистів, які виступають в Росії
Шоу-біз 6377 10
Instagram додає нову цікаву функцію
3 лютого, 18:30 Instagram додає нову цікаву функцію
Технології 1134
Як стрімко розвивається українська Wikipedia: пізнавальна інфографіка
3 лютого, 18:10 Як стрімко розвивається українська Wikipedia: пізнавальна інфографіка
Україна 731
Російського актора не впустили в Україну
3 лютого, 17:35 Російського актора не впустили в Україну
Шоу-біз 3358 3
Події
Як пережити люті морози?
26 січня, 15:07 Як пережити люті морози?
Нова тема 379
Автомобілі Hyundai 2016 року виробництва – за найвигіднішими гарячими цінами
23 січня, 12:42 Автомобілі Hyundai 2016 року виробництва – за найвигіднішими гарячими цінами
Нова тема 420
Компанія WOG відкрила новий АЗК та відзвітувала за 2016 рік
20 січня, 12:44 Компанія WOG відкрила новий АЗК та відзвітувала за 2016 рік
Нова тема 305
Бренд Renault – лідер автомобільного ринку України другий рік поспіль
16 січня, 11:44 Бренд Renault – лідер автомобільного ринку України другий рік поспіль
Нова тема 1037
Програми
Росіяни захотіли привласнити "Ждуна"
00:42
сьогодні
1
836
Вєсті Кремля. Фокус
Росіяни захотіли привласнити "Ждуна"
Росіяни щиро вірять, що в усьому – першопрохідці. Хто ж, як не вони, першими придумали літак або висадилися на Місяць. Вже не кажучи про такі дрібниці, як електрична лампа, радіо, телебачення і комп'ютер. Звичка усе привласнювати простягається навіть на те, у чому, здавалося б, немає ніякого сенсу.
Випуск новин за 23:00: Повінь на Закарпатті. Правила поведінки для нардепів
23:56
3 лют
0
238
Випуск новин
Випуск новин за 23:00: Повінь на Закарпатті. Правила поведінки для нардепів
3 лютого, 23:56
Голос Америки. Які зміни пообіцяв втілити Тіллерсон в перший день на посаді
23:42
3 лют
0
653
Голос Америки
Голос Америки. Які зміни пообіцяв втілити Тіллерсон в перший день на посаді
3 лютого, 23:42
Випуск новин за 22:00: Кордон між Росією та Білоруссю
23:11
3 лют
0
139
Випуск новин
Випуск новин за 22:00: Кордон між Росією та Білоруссю
3 лютого, 23:11
Підсумковий випуск новин за 21:00: Авдіївка під обстрілами. Чиновник НБУ погорів на хабарі
22:04
3 лют
0
486
Випуск новин
Підсумковий випуск новин за 21:00: Авдіївка під обстрілами. Чиновник НБУ погорів на хабарі
3 лютого, 22:04
Хто і навіщо з постмайданної влади "охороняє" бізнес соратників Януковича
21:59
3 лют
0
580
Схеми
Хто і навіщо з постмайданної влади "охороняє" бізнес соратників Януковича
3 лютого, 21:59
Випуск новин за 20:00: Затримали співробітника НБУ на хабарі
21:37
3 лют
0
93
Випуск новин
Випуск новин за 20:00: Затримали співробітника НБУ на хабарі
3 лютого, 21:37
Спецпроекти
Як український гурт повернув престиж бандури виконанням світових хітів
00:24
3 лют
0
610
Зроблено в Україні
Як український гурт повернув престиж бандури виконанням світових хітів
Українська група "B&B Project" виконує світові хіти на бандурі та баяні.
Які українські військові розробки сміливо конкурують із закордонними аналогами
21:43
31 січ
0
1294
Зроблено в Україні
Які українські військові розробки сміливо конкурують із закордонними аналогами
31 січня, 21:43
Як "Українські соколи" стали одною з кращих пілотажних груп світу
20:42
27 січ
0
1162
Зроблено в Україні
Як "Українські соколи" стали одною з кращих пілотажних груп світу
27 січня, 20:42
Василь Стус: поет, який вразив радянський режим своєю незламністю
22:51
26 січ
0
477
Зроблено в Україні
Василь Стус: поет, який вразив радянський режим своєю незламністю
26 січня, 22:51
Лев Добрянський: відстояти Україну ніколи в ній не бувавши
20:56
24 січ
0
354
Зроблено в Україні
Лев Добрянський: відстояти Україну ніколи в ній не бувавши
24 січня, 20:56
Як "БулАт" став основним бойовим танком української армії
15:08
21 січ
0
4086
Зроблено в Україні
Як "БулАт" став основним бойовим танком української армії
21 січня, 15:08
Що відомо про життя Джейн Любченко – українського еколога з команди Барака Обами
21:36
19 січ
0
328
Зроблено в Україні
Що відомо про життя Джейн Любченко – українського еколога з команди Барака Обами
19 січня, 21:36
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Телеканал 24 – портал для людей, які прагнуть знати всі останні новини на сьогодні. Тут ви знайдете важливі події онлайн, цікаві опитування, конструктивну аналітику, думки експертів, інфографіки та найсвіжіші новини. Наші журналісти зроблять усе, аби свіжі новини надходили до вас якнайшвидше, і допоможуть вам розібратися у незрозумілих ситуаціях в країні та світі. Новини 24 – це не лише суха інформація, а портал новин із розумною дозою гумору та іронії, які виявляються в карикатурах, мемах, оглядах соцмереж.
Залиште відгук