00:42 836 Вєсті Кремля. Фокус

Росіяни захотіли привласнити "Ждуна"

Росіяни щиро вірять, що в усьому – першопрохідці. Хто ж, як не вони, першими придумали літак або висадилися на Місяць. Вже не кажучи про такі дрібниці, як електрична лампа, радіо, телебачення і комп'ютер. Звичка усе привласнювати простягається навіть на те, у чому, здавалося б, немає ніякого сенсу.