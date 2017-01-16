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Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія

Питання дозволу на зброю для громадян час від часу стає топ-темою – як у новинах, так і в соцмережах. Черговим "потужним стусаном" для нього став скандал зі стріляниною за участі нардепа Сергія Пашинського і озвученої згодом інформації про вражаючу кількість нагородної зброї для наших "сильних світу".