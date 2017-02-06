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укр
АВДІЇВКА НОВИНИ ДОНЕЦЬКА ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 БЛОКАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Росія і Білорусь побили горщики. Гроші з неба
Вєсті Кремля
19:59, 4 лютого
Вєсті.UA. Жир. Янукович більше не пірат. Ляшко і корови
Вєсті.UA
11:13, 5 лютого
Ексклюзивні деталі бурштинових перестрілок на Поліссі, – розслідування ЦРУ
ЦРУ
08:14, 3 лютого
Випуск новини за 21:00: Позиція США щодо відносин з Україною та Росією
Випуск новин
22:10, 5 лютого
Конфлікт з Бальчуном та розвиток інфраструктури – ґрунтовна розмова з Омеляном
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:59, 1 лютого
Телеканал новин 24
АВДІЇВКА НОВИНИ ДОНЕЦЬКА ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 БЛОКАДА
Жебрівський розповів, який приклад з Авдіївки будуть поширювати по всій Україні
01:58
сьогодні
0
296
Жебрівський розповів, який приклад з Авдіївки будуть поширювати по всій Україні
Загострення ситуації на Донбасі та критична ситуація у Авдіївці призвела до того, що українське керівництво вибудовує алгоритм дії для інших міст у таких випадках. Розпочнуть з медицини.
Вбивство Шеремета: білоруський опозиціонер розповів, кому це вигідно
23:41
5 лют
3027
Вбивство Шеремета: білоруський опозиціонер розповів, кому це вигідно
Бойовики зняли на відео, як гатили з "Градів" по Авдіївці
22:40
5 лют
3387
Бойовики зняли на відео, як гатили з "Градів" по Авдіївці
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Публікації
Кризис российско-беларусской дружбы
5 лютого 22:45 Кризис российско-беларусской дружбы
Злой Одессит 2 2090
Головні новини 5 лютого: подробиці вбивства бойовика, в Авдіївку дали тепло
5 лютого 22:06 Головні новини 5 лютого: подробиці вбивства бойовика, в Авдіївку дали тепло
1624
5 лютого 19:00 "Почекун" та день друзів Савченко: найсмішніші меми за тиждень
4271
7
5 лютого 18:36 7 "здорових" звичок, які насправді не є корисними
2 7190
Порофендум чи реферошенко: для чого президенту референдум про вступ до НАТО?
5 лютого 16:43 Порофендум чи реферошенко: для чого президенту референдум про вступ до НАТО?
Богдан Яременко 1 1666
Маріюпіль, Іловайське та Озівське море – як виглядала карта України 90 років тому
5 лютого 14:22 Маріюпіль, Іловайське та Озівське море – як виглядала карта України 90 років тому
9 12510
Игра в санкции по-европейски
5 лютого 13:03 Игра в санкции по-европейски
Злой Одессит 1864
После разговора с Трампом у Путина поехала крыша
5 лютого 09:07 После разговора с Трампом у Путина поехала крыша
Slava Rabinovich 18225
Відео новини
Саркастичні новини від Щура: Вигаданий неонацизм у футбольних колах. Фейкові бабусі
5 лютого, 23:20 Саркастичні новини від Щура: Вигаданий неонацизм у футбольних колах. Фейкові бабусі
Україна 318
Техніка війни. Яку зброю модернізують в Україні. Скільки отримуватиме боєць на фронті
4 лютого, 14:19 Техніка війни. Яку зброю модернізують в Україні. Скільки отримуватиме боєць на фронті
Техніка війни 2738
Скільки харчових продуктів в анексованому Криму фальсифіковані
4 лютого, 18:58 Скільки харчових продуктів в анексованому Криму фальсифіковані
Крим.Реалії 741
Скандальні гроші Sanahunt: як судді повертають порушникам мільйони
3 лютого, 19:48 Скандальні гроші Sanahunt: як судді повертають порушникам мільйони
Наші гроші 1 492
Вєсті Кремля. Слівкі. Росія і Білорусь побили горщики. Гроші з неба
4 лютого, 19:59 Вєсті Кремля. Слівкі. Росія і Білорусь побили горщики. Гроші з неба
Вєсті Кремля 1677
Хто і навіщо з постмайданної влади
3 лютого, 21:59 Хто і навіщо з постмайданної влади "охороняє" бізнес соратників Януковича
Схеми 869
Вєсті.UA. Жир. Янукович більше не пірат. Ляшко і корови
5 лютого, 11:13 Вєсті.UA. Жир. Янукович більше не пірат. Ляшко і корови
Вєсті.UA 960
LifeStyle
Чим корисний зелений чай: головні властивості
сьогодні, 00:17 Чим корисний зелений чай: головні властивості
Здорове харчування 694
Півдня у літаку: запустили найтриваліший рейс у світі
5 лютого, 21:08 Півдня у літаку: запустили найтриваліший рейс у світі
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Джамала відповіла незгідним з відбором на Євробачення
5 лютого, 20:37 Джамала відповіла незгідним з відбором на Євробачення
Шоу-біз 2515 1
Американка стала першою жінкою, яка об'їхала весь світ
5 лютого, 20:18 Американка стала першою жінкою, яка об'їхала весь світ
Подорожі 637
Події
Як пережити люті морози?
26 січня, 15:07 Як пережити люті морози?
Нова тема 390
Автомобілі Hyundai 2016 року виробництва – за найвигіднішими гарячими цінами
23 січня, 12:42 Автомобілі Hyundai 2016 року виробництва – за найвигіднішими гарячими цінами
Нова тема 467
Компанія WOG відкрила новий АЗК та відзвітувала за 2016 рік
20 січня, 12:44 Компанія WOG відкрила новий АЗК та відзвітувала за 2016 рік
Нова тема 323
Бренд Renault – лідер автомобільного ринку України другий рік поспіль
16 січня, 11:44 Бренд Renault – лідер автомобільного ринку України другий рік поспіль
Нова тема 1076
Програми
Випуск новини за 21:00: Позиція США щодо відносин з Україною та Росією
22:10
5 лют
0
856
Випуск новин
Випуск новини за 21:00: Позиція США щодо відносин з Україною та Росією
У випуску новин 5 лютого станом на 21:00 годину – сьогодні Президент України провів телефонну розмову із американським колегою Дональдом Трампом, під час якої президенти обговорили питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США.
Випуск новини за 19:00: Ситуація в зоні АТО. Кримського адвоката звільнили
19:43
5 лют
0
338
Випуск новин
Випуск новини за 19:00: Ситуація в зоні АТО. Кримського адвоката звільнили
5 лютого, 19:43
Випуск новини за 17:00: Чому НАЗК не перевіряє е-декларації. Євробачення за лаштунками
17:55
5 лют
0
239
Випуск новин
Випуск новини за 17:00: Чому НАЗК не перевіряє е-декларації. Євробачення за лаштунками
5 лютого, 17:55
Випуск новини за 15:00: Звістки з фронту. Обновки для Нацгвардії
16:16
5 лют
0
288
Випуск новин
Випуск новини за 15:00: Звістки з фронту. Обновки для Нацгвардії
5 лютого, 16:16
Випуск новини за 13:00: Обмеження руху транспорту. Розмова Порошенка з Трампом
14:35
5 лют
0
373
Випуск новин
Випуск новини за 13:00: Обмеження руху транспорту. Розмова Порошенка з Трампом
5 лютого, 14:35
Випуск новини за 11:00: Нацвідбір Євробачення-2017. Нова форма Нацгвардії
12:48
5 лют
0
204
Випуск новин
Випуск новини за 11:00: Нацвідбір Євробачення-2017. Нова форма Нацгвардії
5 лютого, 12:48
Українцям треба готуватися до чергової хвилі інфляції, – експерти
12:35
5 лют
0
2374
Економіка України
Українцям треба готуватися до чергової хвилі інфляції, – експерти
5 лютого, 12:35
Спецпроекти
Туристичний Непал: як українець приголомшив монархів своєю завзятістю
15:35
4 лют
0
1577
Зроблено в Україні
Туристичний Непал: як українець приголомшив монархів своєю завзятістю
Важко й уявити, що ще всередині минулого століття Непал був державою із наглухо закритими кордонами. Найдивніше, що цю ситуацію змінив українець. Не менше дивує і той факт, що він не дипломат чи політик, а танцівник балету.
Як український гурт повернув престиж бандури виконанням світових хітів
00:24
3 лют
0
801
Зроблено в Україні
Як український гурт повернув престиж бандури виконанням світових хітів
3 лютого, 00:24
Які українські військові розробки сміливо конкурують із закордонними аналогами
21:43
31 січ
0
1414
Зроблено в Україні
Які українські військові розробки сміливо конкурують із закордонними аналогами
31 січня, 21:43
Як "Українські соколи" стали одною з кращих пілотажних груп світу
20:42
27 січ
0
1203
Зроблено в Україні
Як "Українські соколи" стали одною з кращих пілотажних груп світу
27 січня, 20:42
Василь Стус: поет, який вразив радянський режим своєю незламністю
22:51
26 січ
0
503
Зроблено в Україні
Василь Стус: поет, який вразив радянський режим своєю незламністю
26 січня, 22:51
Лев Добрянський: відстояти Україну ніколи в ній не бувавши
20:56
24 січ
0
372
Зроблено в Україні
Лев Добрянський: відстояти Україну ніколи в ній не бувавши
24 січня, 20:56
Як "БулАт" став основним бойовим танком української армії
15:08
21 січ
0
4140
Зроблено в Україні
Як "БулАт" став основним бойовим танком української армії
21 січня, 15:08
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