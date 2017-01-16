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укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія
20:01
сьогодні
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Легалізувати все: зброя для народу, для депутата, і до чого тут демократія
Питання дозволу на зброю для громадян час від часу стає топ-темою – як у новинах, так і в соцмережах. Черговим "потужним стусаном" для нього став скандал зі стріляниною за участі нардепа Сергія Пашинського і озвученої згодом інформації про вражаючу кількість нагородної зброї для наших "сильних світу".
Гра на пониження: причини і наслідки падіння гривні
19:00
сьогодні
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Гра на пониження: причини і наслідки падіння гривні
Чоловіка серйозно поранили біля пункту обміну валют у Києві
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Чоловіка серйозно поранили біля пункту обміну валют у Києві
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Програми
Випуск новин за 19:00: Результати переговорів в Мінську. Умови МВФ
19:50
сьогодні
0
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Випуск новин
Випуск новин за 19:00: Результати переговорів в Мінську. Умови МВФ
У випуску новини 16 січня за 19:00 годину – бойовики терористичних ЛНР та ДНР відмовляються видавати українських заручників.
Холодницький заявив, що він не "дівка" і тим самим образив феміністок
19:49
сьогодні
0
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Вєсті.UA. Фокус
Холодницький заявив, що він не "дівка" і тим самим образив феміністок
сьогодні, 19:49
В Україні можна буде вирощувати цитрусові
19:38
сьогодні
0
334
Економіка України
В Україні можна буде вирощувати цитрусові
сьогодні, 19:38
Вєсті.UA. "Дівки" проти Холодницького. Супрун насмішила грибним дроном
19:21
сьогодні
0
260
Вєсті.UA
Вєсті.UA. "Дівки" проти Холодницького. Супрун насмішила грибним дроном
сьогодні, 19:21
Випуск новин за 18:00: Справа Охендовського. Ув'язнення за державну зраду
19:12
сьогодні
0
58
Випуск новин
Випуск новин за 18:00: Справа Охендовського. Ув'язнення за державну зраду
сьогодні, 19:12
Випуск новин за 17:00: Форум у Давосі. Стрілянина під Житомиром
18:15
сьогодні
0
92
Випуск новин
Випуск новин за 17:00: Форум у Давосі. Стрілянина під Житомиром
сьогодні, 18:15
Панікувати зарано: прогнози експертів щодо курсу гривні
18:06
сьогодні
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1807
Економіка України
Панікувати зарано: прогнози експертів щодо курсу гривні
сьогодні, 18:06 4
Спецпроекти
Перші українці, які підкорили американський Голлівуд
22:37
13 січ
0
1064
Зроблено в Україні
Перші українці, які підкорили американський Голлівуд
Здавалось б, у наші дні в титрах голлівудських фільмів легко натрапиш на українські прізвища – Ольга Куриленко, Віра Фарміга, Міла Йовович. У це складно повірити, але ще кілька десятків років тому ще чорно-білий Голлівуд практично тримався на вихідцях з України.
Маски-шоу: комік-група, яка піднімала настрій у непрості часи
22:54
12 січ
0
663
Зроблено в Україні
Маски-шоу: комік-група, яка піднімала настрій у непрості часи
12 січня, 22:54
Найдорожчі приватні літаки: хто літає у повітряних будинках
18:29
11 січ
0
386
MStyle
Найдорожчі приватні літаки: хто літає у повітряних будинках
11 січня, 18:29
Як вулиця Уолл-Стріт стала центром фінансового життя світу
15:18
11 січ
0
614
MStyle
Як вулиця Уолл-Стріт стала центром фінансового життя світу
11 січня, 15:18
Як з’явився кумир мільйонів – легендарний персонаж Джеймс Бонд
08:34
10 січ
0
909
MStyle
Як з’явився кумир мільйонів – легендарний персонаж Джеймс Бонд
10 січня, 08:34
Як окуляри для пілотів Ray-Ban захопили світ моди та стилю
22:04
9 січ
0
349
MStyle
Як окуляри для пілотів Ray-Ban захопили світ моди та стилю
9 січня, 22:04
Найкращі традиції Різдва: як в українському домі з'явився дідух і що він означає
16:59
7 січ
0
782
Зроблено в Україні
Найкращі традиції Різдва: як в українському домі з'явився дідух і що він означає
7 січня, 16:59
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