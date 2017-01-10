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укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
США розширили санкції проти російських високопосадовців
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США розширили санкції проти російських високопосадовців
Уряд США розширив санкційний список росіян в рамках так званого "Закону імені Магнітського".
Росія знову втратила дипломата: знайшли мертвим консула РФ в Греції
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Росія знову втратила дипломата: знайшли мертвим консула РФ в Греції
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21:44
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Менш ніж за півроку – Тарута пояснив, як закінчити війну у найкоротший термін
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22:07
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Серйозні вибухи газу та жертви негоди, – головне за добу
У Хмельницькій області стався потужний вибух газу, внаслідок якого загинула дитина.
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9 січня 22:32 Інструмент підтримки чи банальне збагачення: кому вигідне створення "Аграрного фонду"?
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9 січня 20:01 Чого не знає Рабінович?
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9 січня 19:01 Разговор о войне – это разговор, в котором все слова лишние
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9 січня 13:06 Небезпечна краса: ефектні виверження вулканів у різних частинах світу
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Бывший ополченец Донбасса расстрелял москвичей – грустно, но забавно
9 січня 09:16 Бывший ополченец Донбасса расстрелял москвичей – грустно, но забавно
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Циклон з Чорного моря вже забрав життя 9 українців
8 січня, 17:15 Циклон з Чорного моря вже забрав життя 9 українців
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9 січня, 22:12 Українцям перерахували тариф на опалення: скільки доведеться тепер платити
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Голос Америки. Чи відреагує Трамп на дії російських хакерів
22:41
9 січ
0
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Голос Америки
Голос Америки. Чи відреагує Трамп на дії російських хакерів
У випуску програми Голос Америки, – Сенатори-республіканці Джон Маккейн та Ліндсі Грем закликали Дональда Трампа покарати Росію за втручання у вибори президента США.
Підсумковий випуск новин за 21:00: Тарифи на опалення перераховують. Золотий глобус-2017
22:22
9 січ
0
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Підсумковий випуск новин за 21:00: Тарифи на опалення перераховують. Золотий глобус-2017
9 січня, 22:22
Як окуляри для пілотів Ray-Ban захопили світ моди та стилю
22:04
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0
63
MStyle
Як окуляри для пілотів Ray-Ban захопили світ моди та стилю
9 січня, 22:04
Настоящее время. Конфлікт між Білоруссю та Росією. Марш у 3,5 тисячі кілометрів
21:56
9 січ
0
1236
Настоящее время
Настоящее время. Конфлікт між Білоруссю та Росією. Марш у 3,5 тисячі кілометрів
9 січня, 21:56
Випуск новин за 19:00: Третій день заметілі. Теракт в Єрусалимі
21:10
9 січ
0
127
Випуск новин
Випуск новин за 19:00: Третій день заметілі. Теракт в Єрусалимі
9 січня, 21:10
Фіктивна заборона: як функціонують нелегальні гральні заклади
19:30
9 січ
0
680
Наші гроші
Фіктивна заборона: як функціонують нелегальні гральні заклади
9 січня, 19:30
Випуск новин за 17:00: Зниклі бійці АТО. Скільки переселенців отримували незаконні виплати
17:52
9 січ
0
300
Випуск новин
Випуск новин за 17:00: Зниклі бійці АТО. Скільки переселенців отримували незаконні виплати
9 січня, 17:52
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Як окуляри для пілотів Ray-Ban захопили світ моди та стилю
22:04
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Як окуляри для пілотів Ray-Ban захопили світ моди та стилю
Протягом останніх 80 років окуляри Ray-Ban є не тільки модним аксесуаром, але й синонімом успіху.
Найкращі традиції Різдва: як в українському домі з'явився дідух і що він означає
16:59
7 січ
0
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Зроблено в Україні
Найкращі традиції Різдва: як в українському домі з'явився дідух і що він означає
7 січня, 16:59
Як гольф став справжньою елітарною грою для джентльменів
10:08
2 січ
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128
MStyle
Як гольф став справжньою елітарною грою для джентльменів
2 січня, 10:08
Автоперегони — екстремальне захоплення справжніх чоловіків
17:39
1 січ
0
130
MStyle
Автоперегони — екстремальне захоплення справжніх чоловіків
1 січня, 17:39
"Українське село" визнали одним з найпривабливіших районів США
18:58
30 груд 2016
0
2368
Зроблено в Україні
"Українське село" визнали одним з найпривабливіших районів США
30 грудня 2016, 18:58
Як пістолет Walther став візитною карткою суперагента Джеймса Бонда
18:35
30 груд 2016
0
187
MStyle
Як пістолет Walther став візитною карткою суперагента Джеймса Бонда
30 грудня 2016, 18:35
Український мореплавець-любитель вирушив небезпечним маршрутом Колумба до берегів Америки
00:23
29 груд 2016
0
434
Зроблено в Україні
Український мореплавець-любитель вирушив небезпечним маршрутом Колумба до берегів Америки
29 грудня 2016, 00:23
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