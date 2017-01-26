15:53 8 Випуск новин

Випуск новин за 15:00: Схід вагонів з колії. В Україну повертаються морози

У випуску новин 26 січня за 15:00 годину – на Черкащині з рейок зійшли товарні вагони. Рух потягів ускладнено. В найближчі дні в Україні знову буде морозяно, особливо у східних та північних регіонах.