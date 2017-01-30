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укр
ДОНАЛЬД ТРАМП БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кінець дружби Росії та Китаю. Новітній хрестоносець
Вєсті Кремля
19:32, 28 січня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:12, 28 січня
Як чиновники грабували екологію: хитромудрі схеми дерибану грошей Кіотського протоколу
ЦРУ
22:36, 26 січня
Випуск новин за 21:00: Непоправні втрати на фронті. Перепоховання Олеся
Випуск новин
22:04, 29 січня
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24
ДОНАЛЬД ТРАМП БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ
З'явилися деталі початку перестрілки у Княжичах
00:40
сьогодні
6
3397
З'явилися деталі початку перестрілки у Княжичах
Генеральний прокурор Юрій Луценко оприлюднив інформацію, як розпочалася перестрілка у Княжичах, внаслідок якої загинули п'ять правоохоронців.
Журналіст розповів подробиці запеклого бою у районі Авдіївки
23:25
29 січ
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Журналіст розповів подробиці запеклого бою у районі Авдіївки
Стало відомо, скільки зброї роздав депутатам Аваков: цифри вражають
22:18
29 січ
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Стало відомо, скільки зброї роздав депутатам Аваков: цифри вражають
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Жизнь в оккупированном Луганске: все хорошо, не стреляют
29 січня 22:37 Жизнь в оккупированном Луганске: все хорошо, не стреляют
Ольга Черненко 1440
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Бої під Авдіївкою, річниця Крутів та масові протести у США, – найважливіше за добу
29 січня 22:11 Бої під Авдіївкою, річниця Крутів та масові протести у США, – найважливіше за добу
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Мігранти проти Трампа: як виглядають багатолюдні протести в аеропортах США
29 січня 20:39 Мігранти проти Трампа: як виглядають багатолюдні протести в аеропортах США
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Мовний патруль, золота лопата Кузьміна і третя рука Ані Лорак, – найсмішніше за тиждень
29 січня 20:01 Мовний патруль, золота лопата Кузьміна і третя рука Ані Лорак, – найсмішніше за тиждень
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Трамп войовничий, або Сім козирів президента Мексики
29 січня 19:01 Трамп войовничий, або Сім козирів президента Мексики
Борис Немировський 2035
Чому Україні не варто поспішати контактувати з оточенням Трампа?
29 січня 15:51 Чому Україні не варто поспішати контактувати з оточенням Трампа?
Богдан Яременко 1 2982
Путин – самый богатый человек в мире?
29 січня 11:31 Путин – самый богатый человек в мире?
Блог Медіа 1 9697
Відео новини
Саркастичні новини від Щура: Гройсман забрав паровозики в Омеляна. Поліцейські двері в Нарнію
29 січня, 22:57 Саркастичні новини від Щура: Гройсман забрав паровозики в Омеляна. Поліцейські двері в Нарнію
Україна 1548
Вєсті.UA. Жир.
28 січня, 23:12 Вєсті.UA. Жир. "Ватний святий" в сепаратистському Задзеркаллі. Ідеальний господар Ляшко
Вєсті.UA 1246
Україна зазнала непоправних втрат у боях за Авдіївську промзону
29 січня, 13:04 Україна зазнала непоправних втрат у боях за Авдіївську промзону
Україна 22 8206
Розслідування: суддю викрили на цинічній маніпуляції у декларації
27 січня, 21:48 Розслідування: суддю викрили на цинічній маніпуляції у декларації
Наші гроші 464
Вєсті Кремля. Слівкі. Кінець дружби Росії та Китаю. Новітній хрестоносець
28 січня, 19:32 Вєсті Кремля. Слівкі. Кінець дружби Росії та Китаю. Новітній хрестоносець
Вєсті Кремля 1 2589
Чому українська артилерія простоює на лінії відведення
28 січня, 18:36 Чому українська артилерія простоює на лінії відведення
Україна 2639
Вєсті Кремля. Слівкі. Кінець дружби Росії та Китаю. Новітній хрестоносець
28 січня, 19:32 Вєсті Кремля. Слівкі. Кінець дружби Росії та Китаю. Новітній хрестоносець
Вєсті Кремля 1 2589
LifeStyle
Психолог назвав секрет вічного сімейного життя
сьогодні, 00:59 Психолог назвав секрет вічного сімейного життя
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Чим корисна гостра їжа: 4 факти
сьогодні, 00:25 Чим корисна гостра їжа: 4 факти
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Cнідає коштовностями: мексиканський глянець здивував Меланією Трамп на обкладинці
29 січня, 21:19 Cнідає коштовностями: мексиканський глянець здивував Меланією Трамп на обкладинці
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Мовний патруль, золота лопата Кузьміна і третя рука Ані Лорак, – найсмішніше за тиждень
29 січня, 20:01 Мовний патруль, золота лопата Кузьміна і третя рука Ані Лорак, – найсмішніше за тиждень
Україна 6369
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Як пережити люті морози?
26 січня, 15:07 Як пережити люті морози?
Нова тема 311
Автомобілі Hyundai 2016 року виробництва – за найвигіднішими гарячими цінами
23 січня, 12:42 Автомобілі Hyundai 2016 року виробництва – за найвигіднішими гарячими цінами
Нова тема 293
Компанія WOG відкрила новий АЗК та відзвітувала за 2016 рік
20 січня, 12:44 Компанія WOG відкрила новий АЗК та відзвітувала за 2016 рік
Нова тема 254
Бренд Renault – лідер автомобільного ринку України другий рік поспіль
16 січня, 11:44 Бренд Renault – лідер автомобільного ринку України другий рік поспіль
Нова тема 959
Програми
Випуск новин за 21:00: Непоправні втрати на фронті. Перепоховання Олеся
22:04
29 січ
0
739
Випуск новин
Випуск новин за 21:00: Непоправні втрати на фронті. Перепоховання Олеся
У випуску новин 29 січня за 21:00 годину – бойовики цілий день обстрілюють Авдіївку, Опитне, Кам'янку і Піски. В сьогоднішніх боях загинуло четверо українських бійців, ще п'ятеро – поранені.
Випуск новин за 19:00: Легендарний подвиг студентства під Крутами. Спецоперація США
19:56
29 січ
0
263
Випуск новин
Випуск новин за 19:00: Легендарний подвиг студентства під Крутами. Спецоперація США
29 січня, 19:56
Випуск новин за 17:00: Протести проти Трампа. Праймеріз у Франції
18:01
29 січ
0
245
Випуск новин
Випуск новин за 17:00: Протести проти Трампа. Праймеріз у Франції
29 січня, 18:01
Випуск новин за 15:00: Українські захисники відбили штурм Авдіївки. Річниця бою під Крутами
16:27
29 січ
0
191
Випуск новин
Випуск новин за 15:00: Українські захисники відбили штурм Авдіївки. Річниця бою під Крутами
29 січня, 16:27
Випуск новин за 13:00: Штурм Авдіївки: є загиблі. Вибух на Харківщині
15:11
29 січ
0
187
Випуск новин
Випуск новин за 13:00: Штурм Авдіївки: є загиблі. Вибух на Харківщині
29 січня, 15:11
Випуск новин за 11:00:Вибух на Харківщині. Біля берегів Малайзії зник човен
12:39
29 січ
0
175
Випуск новин
Випуск новин за 11:00:Вибух на Харківщині. Біля берегів Малайзії зник човен
29 січня, 12:39
Вєсті.UA. Жир. "Ватний святий" в сепаратистському Задзеркаллі. Ідеальний господар Ляшко
23:12
28 січ
0
1246
Вєсті.UA
Вєсті.UA. Жир. "Ватний святий" в сепаратистському Задзеркаллі. Ідеальний господар Ляшко
28 січня, 23:12
Спецпроекти
Як "Українські соколи" стали одною з кращих пілотажних груп світу
20:42
27 січ
0
1012
Зроблено в Україні
Як "Українські соколи" стали одною з кращих пілотажних груп світу
"Українські соколи" – в минулому одна з кращих пілотажних груп світу. Від їхніх віражів у глядачів паморочилось у голові.
Василь Стус: поет, який вразив радянський режим своєю незламністю
22:51
26 січ
0
420
Зроблено в Україні
Василь Стус: поет, який вразив радянський режим своєю незламністю
26 січня, 22:51
Лев Добрянський: відстояти Україну ніколи в ній не бувавши
20:56
24 січ
0
331
Зроблено в Україні
Лев Добрянський: відстояти Україну ніколи в ній не бувавши
24 січня, 20:56
Як "БулАт" став основним бойовим танком української армії
15:08
21 січ
0
3879
Зроблено в Україні
Як "БулАт" став основним бойовим танком української армії
21 січня, 15:08
Що відомо про життя Джейн Любченко – українського еколога з команди Барака Обами
21:36
19 січ
0
288
Зроблено в Україні
Що відомо про життя Джейн Любченко – українського еколога з команди Барака Обами
19 січня, 21:36
Історія відважного українського винороба, який кинув виклик погоді у США
18:22
18 січ
0
556
Зроблено в Україні
Історія відважного українського винороба, який кинув виклик погоді у США
18 січня, 18:22
Перші українці, які підкорили американський Голлівуд
22:37
13 січ
0
1441
Зроблено в Україні
Перші українці, які підкорили американський Голлівуд
13 січня, 22:37
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