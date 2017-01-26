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укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля
21:23, 25 січня
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA
19:17, 25 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 15:00: Схід вагонів з колії. В Україну повертаються морози
Випуск новин
15:53, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Військовий шлях звільнення Донбасу можливий, – міністр
15:51
сьогодні
0
805
Військовий шлях звільнення Донбасу можливий, – міністр
В ситуації на окупованому Донбасі є певні позитивні тенденції для України. Здебільшого це – проблеми Росії у різних галузях.
В ГПУ сказали, кого підозрюють у вбивствах Нігояна, Жизнєвського і Сеника
14:48
сьогодні
1276
В ГПУ сказали, кого підозрюють у вбивствах Нігояна, Жизнєвського і Сеника
Як стати мільйонером: ЗМІ оприлюднили розмір зарплати глави "Нафтогазу"
14:03
сьогодні
4198
Як стати мільйонером: ЗМІ оприлюднили розмір зарплати глави "Нафтогазу"
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Публікації
Про життя за кордоном, Або чому там не солодко
сьогодні 15:44 Про життя за кордоном, Або чому там не солодко
Сергій Блажко 1 586
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
сьогодні 12:39 Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
Ольга Черненко 4 5008
10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
сьогодні 11:03 10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
1254
4 сезон
25 січня 22:33 4 сезон "Шерлока": грандіозний провал грандіозного серіалу
Даниїл Задорожний 1 2018
Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі
25 січня 21:00 Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі
Анна Косинська 3532
Легалізувати все:
25 січня 20:01 Легалізувати все: "Конопляні джмелі" великі та не дуже
Яніна Ткачук 1 2061
Китай і Росія: хто кого
25 січня 19:00 Китай і Росія: хто кого
Інна Жолобович 2904
Відео новини
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
25 січня, 00:54 Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною 1 856
Ветерани АТО затримали перший поїзд, який їхав в окупований Луганськ: ексклюзивні фото
25 січня, 21:52 Ветерани АТО затримали перший поїзд, який їхав в окупований Луганськ: ексклюзивні фото
Україна 4 6549
А ви раніше де працювали? – Гройсман різко поговорив з міністром Омеляном
25 січня, 17:06 А ви раніше де працювали? – Гройсман різко поговорив з міністром Омеляном
Україна 11 6309
Лютий друг Авакова: в чому активісти звинувачують очільника Черкаської поліції
25 січня, 22:32 Лютий друг Авакова: в чому активісти звинувачують очільника Черкаської поліції
Україна 443
Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
25 січня, 21:23 Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля 666
Бізнесмена розстріляли з автомата у Дніпрі
сьогодні, 12:24 Бізнесмена розстріляли з автомата у Дніпрі
Україна 2 4422
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
25 січня, 19:17 Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA 688
LifeStyle
Відомого американського актора арештували під час протестів проти Трампа
сьогодні, 15:23 Відомого американського актора арештували під час протестів проти Трампа
Міжнародні новини 1551
Українські
сьогодні, 14:02 Українські "білі хакери" очолили світовий рейтинг
Технології 1503
Rebirth of a Nation і не тільки: як на думку британців звучить Україна
сьогодні, 13:57 Rebirth of a Nation і не тільки: як на думку британців звучить Україна
Україна 1038
Створили програму для смартфона, що діагностуватиме рак
сьогодні, 13:29 Створили програму для смартфона, що діагностуватиме рак
Здорове життя 684
Події
Як пережити люті морози?
сьогодні, 15:07 Як пережити люті морози?
Нова тема 125
Автомобілі Hyundai 2016 року виробництва – за найвигіднішими гарячими цінами
23 січня, 12:42 Автомобілі Hyundai 2016 року виробництва – за найвигіднішими гарячими цінами
Нова тема 170
Компанія WOG відкрила новий АЗК та відзвітувала за 2016 рік
20 січня, 12:44 Компанія WOG відкрила новий АЗК та відзвітувала за 2016 рік
Нова тема 216
Бренд Renault – лідер автомобільного ринку України другий рік поспіль
16 січня, 11:44 Бренд Renault – лідер автомобільного ринку України другий рік поспіль
Нова тема 866
Програми
Випуск новин за 15:00: Схід вагонів з колії. В Україну повертаються морози
15:53
сьогодні
0
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Випуск новин
Випуск новин за 15:00: Схід вагонів з колії. В Україну повертаються морози
У випуску новин 26 січня за 15:00 годину – на Черкащині з рейок зійшли товарні вагони. Рух потягів ускладнено. В найближчі дні в Україні знову буде морозяно, особливо у східних та північних регіонах.
Як пережити люті морози?
15:07
сьогодні
0
125
Нова тема
Як пережити люті морози?
сьогодні, 15:07
Випуск новин за 14:00: МЗС Польщі вимагає впустити мера Перемишля. Перепоховання Олеся
15:04
сьогодні
0
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Випуск новин
Випуск новин за 14:00: МЗС Польщі вимагає впустити мера Перемишля. Перепоховання Олеся
сьогодні, 15:04
Випуск новин за 13:00: Вбивство бізнесмена у Дніпрі. Залізнична блокада Луганська
14:24
сьогодні
0
77
Випуск новин
Випуск новин за 13:00: Вбивство бізнесмена у Дніпрі. Залізнична блокада Луганська
сьогодні, 14:24
Випуск новин за 12:00: Резонансна стрілянина в Одесі. Бойовики обстрілюють мирні міста
13:26
сьогодні
0
86
Випуск новин
Випуск новин за 12:00: Резонансна стрілянина в Одесі. Бойовики обстрілюють мирні міста
сьогодні, 13:26
Випуск новин за 11:00: ФСБ продовжує арешти активістів у Криму. Блокування залізниці
11:42
сьогодні
0
125
Випуск новин
Випуск новин за 11:00: ФСБ продовжує арешти активістів у Криму. Блокування залізниці
сьогодні, 11:42
Випуск новин за 10:00: Мексика відреагувала на стіну на кордоні. Хабарництво заступника мера
11:21
сьогодні
0
73
Випуск новин
Випуск новин за 10:00: Мексика відреагувала на стіну на кордоні. Хабарництво заступника мера
сьогодні, 11:21
Спецпроекти
Лев Добрянський: відстояти Україну ніколи в ній не бувавши
20:56
24 січ
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Зроблено в Україні
Лев Добрянський: відстояти Україну ніколи в ній не бувавши
Добрянський народився в Нью-Йорку і про батьківщину своїх родичів міг чути тільки з їхніх розповідей. Поступового формувалось переконання, що почуте не може залишатися темою кухонних розмов – про злочини тоталітарного режиму потрібно говорити вголос.
Як "БулАт" став основним бойовим танком української армії
15:08
21 січ
0
3721
Зроблено в Україні
Як "БулАт" став основним бойовим танком української армії
21 січня, 15:08
Що відомо про життя Джейн Любченко – українського еколога з команди Барака Обами
21:36
19 січ
0
267
Зроблено в Україні
Що відомо про життя Джейн Любченко – українського еколога з команди Барака Обами
19 січня, 21:36
Історія відважного українського винороба, який кинув виклик погоді у США
18:22
18 січ
0
514
Зроблено в Україні
Історія відважного українського винороба, який кинув виклик погоді у США
18 січня, 18:22
Перші українці, які підкорили американський Голлівуд
22:37
13 січ
0
1355
Зроблено в Україні
Перші українці, які підкорили американський Голлівуд
13 січня, 22:37
Маски-шоу: комік-група, яка піднімала настрій у непрості часи
22:54
12 січ
0
801
Зроблено в Україні
Маски-шоу: комік-група, яка піднімала настрій у непрості часи
12 січня, 22:54
Найдорожчі приватні літаки: хто літає у повітряних будинках
18:29
11 січ
0
756
MStyle
Найдорожчі приватні літаки: хто літає у повітряних будинках
11 січня, 18:29
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