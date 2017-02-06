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Жебрівський розповів, який приклад з Авдіївки будуть поширювати по всій Україні

Загострення ситуації на Донбасі та критична ситуація у Авдіївці призвела до того, що українське керівництво вибудовує алгоритм дії для інших міст у таких випадках. Розпочнуть з медицини.