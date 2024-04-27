Нагадаємо, росіяни вдарили ракетами по Салтівському району Харкова. Згодом вже місцева влада повідомила, що був приліт поряд з медичним закладом.

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Чим ударили окупанти по території психлікарні в Харкові

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки від атаки ворога по території психіатричної лікарні, а також про те, чим саме ударили російські війська.

27 квітня 00:30 міста Харків удар С-300 по території 3-ї психлікарні,

– підкреслив очільник ОВА.

Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, будівля, яку не використовували, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Відомо, що травм зазнала 53-річна жінка.

"На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні. Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні", – додав голова ОВА.

Також в МВС України уточнили, що пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси. На місці працюють рятувальники, поліцейські та всі необхідні служби.

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Крім цього, відомо, що прокурори вже зафіксували наслідки ракетних ударів ворога обласній психіатричній лікарні, яка функціонує, у Харкові.

Зафіксовано влучання у землю на території діючої обласної клінічної психіатричної лікарні. Одна з ворожих ракет влучила біля харчоблоку, інша — в декількох метрах від відділення, в якому знаходилось 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу,

– зазначили в Харківській обласній прокуратурі.

Зафіксували наслідки ракетних ударів росіян по обласній психіатричній лікарні у Харкові / Фото Харківська обласна прокуратура

Деталі атаки по території психіатричної лікарні в Харкові