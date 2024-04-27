Нагадаємо, росіяни вдарили ракетами по Салтівському району Харкова. Згодом вже місцева влада повідомила, що був приліт поряд з медичним закладом.
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Чим ударили окупанти по території психлікарні в Харкові
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наслідки від атаки ворога по території психіатричної лікарні, а також про те, чим саме ударили російські війська.
27 квітня 00:30 міста Харків удар С-300 по території 3-ї психлікарні,
– підкреслив очільник ОВА.
Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, дах та внутрішнє оздоблення приміщень, будівля, яку не використовували, корпус харчоблока, корпус відділення №14, котельня. Відомо, що травм зазнала 53-річна жінка.
"На момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні. Загалом у закладі близько 900 пацієнтів і близько 250 співробітників закладу на добовому чергуванні", – додав голова ОВА.
Також в МВС України уточнили, що пацієнтів з потрощених приміщень перевели в інші корпуси. На місці працюють рятувальники, поліцейські та всі необхідні служби.
Територія психіатричної лікарні опинилася під атакою ворога: дивіться відео
Крім цього, відомо, що прокурори вже зафіксували наслідки ракетних ударів ворога обласній психіатричній лікарні, яка функціонує, у Харкові.
Зафіксовано влучання у землю на території діючої обласної клінічної психіатричної лікарні. Одна з ворожих ракет влучила біля харчоблоку, інша — в декількох метрах від відділення, в якому знаходилось 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу,
– зазначили в Харківській обласній прокуратурі.
Зафіксували наслідки ракетних ударів росіян по обласній психіатричній лікарні у Харкові / Фото Харківська обласна прокуратура
Деталі атаки по території психіатричної лікарні в Харкові
- Уночі 27 квітня росіяни вдарили ракетами по Харкову. Ворог поцілив у медичний комплекс, в якому на момент атаки було більш ніж тисяча людей.
- Ігор Терехов, мер міста, уточнив, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу. Завдяки цьому масових жертв вдалось уникнути.
- У Нацполіції повідомили, що за фактом обстрілу розпочато досудове розслідування за частиною 1 статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.