За інформацією журналістів, мовиться про психіатричну лікарню. За словами медсестри Вікторії Беляєвої, під час російської атаки у відділенні перебував 51 пацієнт.

Жінка розповіла, що коли росіяни вдарили ракетою, повилітало скло. "Було дуже страшно, за хворих, за себе", – зазначила Беляєва і наголосила, що ворог б'є по цивільних об'єктах.

Пацієнти вибігли в коридор, молодці. Лягли на підлогу. Перелякалися, кричали. Психіатрична лікарня, люди з психічними захворюваннями. Їм дуже важко. Попадали, обійнялися,

– пригадала жінка.

Як пише Суспільне, дві ворожі ракети залишили на території психіатричної лікарні у Харкові вирви у понад 5 метрів завглибшки.