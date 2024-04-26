У столиці триває евакуація двох лікарень, розташованих на вулиці Богатирській, одна з них – дитяча. Причина тому – відео, яке оприлюднили окупанти.

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Росія хоче вдарити по хворих дітях

За інформацією від КМДА, в інтернеті масово поширюється відео, на якому фактично анонсовано удар ворога по цих медичних закладах. Ворог стверджує, що, буцімто, там перебувають військові.

Столична влада запевняє, що це абсолютна брехня і провокація. Противник у такий спосіб хоче вигадати для себе виправдання за атаку на об'єкт соціальної інфраструктури.

У зв'язку із ймовірністю російського удару по лікарнях, було ухвалено рішення про перевезення пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці.

Крім того, влада звернулася до СБУ та Мінздоров'я за допомогою.