Момент удару по Покровську потрапив на відео. Помітно, що влучання сталося просто під час хірургічної операції.

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Очевидці зафіксували момент атаки на Покровськ, прилетіло по лікарні

На платформі United24 ролик виклали ще 8 січня. Але його почали масово поширювати після допису Андрія Єрмака.

Момент удару по лікарні в Покровську під час операції 6 січня: дивіться відео (Увага! Кадри можуть шокувати!)

"На кадрах видно, як російська ракета влучила в лікарню в Покровську, коли там проводили операцію", – написали в United24.

А Андрій Єрмак підкреслив, що світ має знати про злочини росіян.

Удар росіян по лікарні в Покровську… Це має бачити весь світ,

– ідеться в його дописі.

Що відомо про удар по Покровську 6 січня