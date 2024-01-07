Сьогодні, 7 січня, у селі Рівне рятувальники дістали з-під завалів тіло дитини. Журналісти "Радіо Свободи" з місця подій показали наслідки влучання, а також поговорили із місцевими жителями про родину, яка мешкала у будинку.
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Зазначають, що під завалами будинку все ще може перебувати п'ятеро людей, з них двоє – діти.
Приліт стався просто по центру будинку. Жінка на відео розповіла, що сім'я приїхала лише на якийсь час, по речі, "залишились чаю попити".
Місцеві розповіли про родину, яка мешкала в будинку: відео
Росіяни обстріляли Покровський район
- Росіяни 6 січня вдарили по Донеччині ракетами С-300. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному.
- На місці зруйнованих будинків у Покровську та Рівному триває операція з пошуку людей.
- Загалом унаслідок обстрілу поранено 9 осіб. Розібрано 68 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.