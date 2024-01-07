Сегодня, 7 января, в селе Ровно спасатели достали из-под завалов тело ребенка. Журналисты "Радио Свободы" с места событий показали последствия попадания, а также побеседовали с местными жителями о проживавшей в доме семье.
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Отмечают, что под завалами дома все еще могут находиться пять человек, из них двое – дети.
Прилет произошел прямо по центру дома. Женщина на видео рассказала, что семья приехала лишь на время, кстати, "остались чаю попить".
Местные рассказали о семье, которая жила в доме: видео
Россияне обстреляли Покровский район
- Россияне 6 января ударили по Донбассу ракетами С-300. Основной удар пришелся по Покровску и Ровно.
- На месте разрушенных домов в Покровске и Ровно идет операция по поиску людей.
- Всего в результате обстрела ранены 9 человек. Разобрано 68 тонн разрушенных строительных конструкций.