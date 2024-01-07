Сегодня, 7 января, в селе Ровно спасатели достали из-под завалов тело ребенка. Журналисты "Радио Свободы" с места событий показали последствия попадания, а также побеседовали с местными жителями о проживавшей в доме семье.

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Отмечают, что под завалами дома все еще могут находиться пять человек, из них двое – дети.

Прилет произошел прямо по центру дома. Женщина на видео рассказала, что семья приехала лишь на время, кстати, "остались чаю попить".

Местные рассказали о семье, которая жила в доме: видео

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