К сожалению, спасатели сообщили, что в селе Ровно нашли тело ребенка. Поисковые работы продолжаются, под завалами могут находиться люди – в том числе дети.
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Жуткие кадры разрушений
Днем 6 января российская армия ударила по частному дому в селе Ровно Покровского района. Известно, что там проживала семья из 6 человек – в том числе и дети. В настоящее время спасатели извлекли тело одного ребенка из-под завалов. По словам местных, это была девочка.
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На месте попадания ничего не осталось – только сплошные руины. Прилет был прямо в дом. На месте, где когда-то был дом, образовался кратер.
От дома в Покровском районе не осталось ничего / фото Суспильное Донбасс
Под завалами может находиться еще пять человек, из них двое детей. Работники ГСЧС продолжают работать на месте попадания.
Поисковые работы на месте удара продолжаются / фото Суспильное Донбасс
Российские обстрелы Покровска
- Российская армия 6 января несколько раз атаковала Покровск Донецкой области. Впервые это произошло ночью – тогда зафиксировали два прилета по двум админзданиям. В результате атаки ракетами С-300 загорелись гараж и автомобили.
- Позже уже после 16:07 6 января Россия снова ударила по Покровску. В этот раз – по частному сектору. Своей атакой враг разрушил 6 домов. ГСЧС спасла 1 человека, извлекли тело женщины. Продолжаются аварийно-спасательные работы по поиску 4 человек, из них 2 детей.
- В вечернем обращении Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки России на Покровск погибли более 10 человек, среди которых были дети. Президент отметил, что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не останется.