К сожалению, спасатели сообщили, что в селе Ровно нашли тело ребенка. Поисковые работы продолжаются, под завалами могут находиться люди – в том числе дети.

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Жуткие кадры разрушений

Днем 6 января российская армия ударила по частному дому в селе Ровно Покровского района. Известно, что там проживала семья из 6 человек – в том числе и дети. В настоящее время спасатели извлекли тело одного ребенка из-под завалов. По словам местных, это была девочка.

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На месте попадания ничего не осталось – только сплошные руины. Прилет был прямо в дом. На месте, где когда-то был дом, образовался кратер.

От дома в Покровском районе не осталось ничего / фото Суспильное Донбасс

Под завалами может находиться еще пять человек, из них двое детей. Работники ГСЧС продолжают работать на месте попадания.

Поисковые работы на месте удара продолжаются / фото Суспильное Донбасс

Российские обстрелы Покровска