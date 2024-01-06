Оккупанты совершили очередное преступление против гражданского населения Украины. Они цинично атаковали жилую инфраструктуру города в Донецкой области.

Смотрите также Российское наступление на Авдеевку: насколько провальной стала операция

Сколько человек пострадало

Днем 6 января противник обстрелял частный сектор Покровска. В результате вражеского удара разрушены 6 домов. Под их завалами могут находиться люди. В Донецкой ОВА отметили, что речь идет о трех человеках.

Также по меньшей мере 6 лиц получили ранения. На месте работают власти, полиция и спасатели.

Позже местные власти сообщили, что из-под завалов дома удалось спасти одного человека. Вероятно, под руинами до сих пор находятся еще 2 человека.

Россия обстреляла Покровск / Фото Донецкая ОВА



Кроме того, известно, что в Ровном Мирноградской общины загорелся пожар. Там россияне попали в дом, в котором, вероятно, находилась семья из 6 человек. Кроме того, известно, что в Ровном Мирноградской общины загорелся пожар. Там россияне попали в дом, в котором, вероятно, находилась семья из 6 человек.

Оккупанты ударили по селу Северное в Донецкой области

Утром противник обстрелял из авиации населенный пункт Северное в Донецкой области. Под ударом оказались гражданские постройки. В результате атаки пострадала жилая застройка. 63-летняя женщина погибла. Ранение получила 79-летняя женщина, которую госпитализировали.

В результате двух вражеских авиаударов три дома подверглись частичному разрушению.

Покровск атаковали баллистикой