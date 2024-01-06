Пока россияне не захватили Авдеевский коксохим, окружение города будет невозможно. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров, объяснив, почему операция россиян оказалась неудачной.

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оккупанты не смогли захватить города

Авдеевка до сих пор остается одной из самых горячих точек на фронте. К концу 2023 года официально стало известно о том, что российская армия потеряла 411 единиц техники. Потери в живой силе исчисляются десятками тысяч.

Если потери бронетехники достигают 400 единиц, это примерно столько же, сколько на вооружении полтора – двух мотострелковых бригад. Соответствующим является и количество живой силы. Убитыми потеряно несколько тысяч человек, а безвозвратные потери превышают 10 – 12 тысяч. И это потери только на одном участке,

– отметил военный эксперт.

При этом пока нельзя даже говорить об оцеплении города. Операция оккупантов еще продолжается, начиная с 10 октября.

"Россияне еще не взяли Авдеевку, продолжаются бои за Коксохимический завод, но они там не продвинулись. Без того, чтобы захватить этот комплекс, ни о каком взятии Авдеевки вообще не идет речи", – подчеркнул Юрий Федоров.

Учитывая, что Авдеевский коксохим – очень мощное сооружение с подземными ходами вроде "Азовстали", его оборона может продолжаться еще долго.

Был ли смысл в мощном штурме города

Так что потери, понесенные оккупантами в Авдеевке, хоть только в теории, но могли бы быть оправданными, если бы Авдеевка имела важную стратегическую ценность для россиян. Но реальность такова, что ценность города для России только в символизме.

Путин приказал достичь хоть какой-нибудь серьезной победы или того, что можно выдать за победу. Хорошо, допустим, что россияне захватят Авдеевку. Дальше они будут двигаться на Покровск или Константиновку. Но дальнейшее продвижение очень усложнено,

– объяснил Федоров.

Следующей большой целью для оккупантов может стать агломерация Краматорск – Славянск. Однако там построены очень прочные укрепрайоны, которые будет чрезвычайно сложно прорвать.

"В военном смысле штурм Авдеевки – это бессмысленное занятие для россиян. Это просто приказ Путина, которому нужен какой-то символ победы. Думаю, что эпопея с Авдеевкой в военной истории будут рассматривать как героическое сопротивление Украины и как поражение или пирровую победу России", – резюмировал военный эксперт.

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