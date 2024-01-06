Пока россияне не захватили Авдеевский коксохим, окружение города будет невозможно. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров, объяснив, почему операция россиян оказалась неудачной.
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оккупанты не смогли захватить города
Авдеевка до сих пор остается одной из самых горячих точек на фронте. К концу 2023 года официально стало известно о том, что российская армия потеряла 411 единиц техники. Потери в живой силе исчисляются десятками тысяч.
Если потери бронетехники достигают 400 единиц, это примерно столько же, сколько на вооружении полтора – двух мотострелковых бригад. Соответствующим является и количество живой силы. Убитыми потеряно несколько тысяч человек, а безвозвратные потери превышают 10 – 12 тысяч. И это потери только на одном участке,
– отметил военный эксперт.
При этом пока нельзя даже говорить об оцеплении города. Операция оккупантов еще продолжается, начиная с 10 октября.
"Россияне еще не взяли Авдеевку, продолжаются бои за Коксохимический завод, но они там не продвинулись. Без того, чтобы захватить этот комплекс, ни о каком взятии Авдеевки вообще не идет речи", – подчеркнул Юрий Федоров.
Учитывая, что Авдеевский коксохим – очень мощное сооружение с подземными ходами вроде "Азовстали", его оборона может продолжаться еще долго.
Был ли смысл в мощном штурме города
Так что потери, понесенные оккупантами в Авдеевке, хоть только в теории, но могли бы быть оправданными, если бы Авдеевка имела важную стратегическую ценность для россиян. Но реальность такова, что ценность города для России только в символизме.
Путин приказал достичь хоть какой-нибудь серьезной победы или того, что можно выдать за победу. Хорошо, допустим, что россияне захватят Авдеевку. Дальше они будут двигаться на Покровск или Константиновку. Но дальнейшее продвижение очень усложнено,
– объяснил Федоров.
Следующей большой целью для оккупантов может стать агломерация Краматорск – Славянск. Однако там построены очень прочные укрепрайоны, которые будет чрезвычайно сложно прорвать.
"В военном смысле штурм Авдеевки – это бессмысленное занятие для россиян. Это просто приказ Путина, которому нужен какой-то символ победы. Думаю, что эпопея с Авдеевкой в военной истории будут рассматривать как героическое сопротивление Украины и как поражение или пирровую победу России", – резюмировал военный эксперт.
Актуальные новости о ситуации в Авдеевке
- Генштаб ВСУ утром 6 января сообщил, что Силы обороны за прошедшие сутки отразили 4 атаки оккупантов в районах Новобахмутовки и Авдеевки. Еще 17 атак – недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области. Россияне без устали пытаются захватить Авдеевку, однако их попытки сдерживают украинские военные.
- Глава Авдеевской ОВА Виталий Барабаш сообщил, что в последние дни штурмовых действий было меньше. В то же время, уже 5 января состоялось очередное обострение. Оккупанты начали штурмовать фактически на всей линии обороны ВСУ вокруг Авдеевки.
- Россияне наносят циничные удары и по инфраструктуре жилых комплексов Так, 3 января оккупанты нанесли ракетный удар неподалеку от домов. В результате обстрела погиб 50-летний мужчина.