Поки росіяни не захопили Авдіївський коксохім, оточення міста буде неможливим. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров, пояснивши, чому операція росіян виявилась невдалою.

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Окупанти не змогли захопити міста

Авдіївка досі залишається однією з найгарячіших точок на фронті. На кінець 2023 року офіційно стало відомо про те, що російська армія втратила 411 одиниць техніки. Втрати у живій силі рахуються десятками тисяч.

Якщо втрати бронетехніки досягають 400 одиниць, це приблизно стільки ж, скільки є на озброєнні півтора – двох мотострілецьких бригад. Відповідною є й кількість живої сили. Вбитими втрачено декілька тисяч осіб, а безповоротні втрати перевищують 10 – 12 тисяч. І це втрати лише на одній ділянці,

– зазначив військовий експерт.

При цьому поки не можна навіть казати про оточення міста. Операція окупантів ще триває, починаючи з 10 жовтня.

"Росіяни ще не взяли Авдіївку, тривають бої за Коксохімічний завод, але вони там не просунулись. Без того, щоб захопити цей комплекс, ні про яке взяття Авдіївки взагалі не мовиться", – наголосив Юрій Федоров.

Зважаючи на те, що Авдіївський коксохім – дуже потужна споруда з підземними ходами на кшталт "Азовсталі", його оборона може тривати ще довго.

Чи був сенс у потужному штурмі міста

Отож втрати, яких зазнали окупанти в Авдіївці, хоч лише в теорії, але могли б бути виправданими, якби Авдіївка мала важливу стратегічну цінність для росіян. Але реальність така, що цінність міста для Росії є лише в символізмі.

Путін наказав досягнути хоч якусь серйозну перемогу або те, що можна видати за перемогу. Добре, припустімо, що росіяни захоплять Авдіївку. Далі вони рухатимуться на Покровськ чи Костянтинівку. Але подальше просування дуже ускладнене,

– пояснив Федоров.

Наступною великою ціллю для окупантів може стати агломерація Краматорськ – Слов'янськ. Однак там побудовані дуже міцні укріпрайони, які буде надзвичайно складно прорвати.

"У військовому сенсі штурм Авдіївки – це безсенсове заняття для росіян. Це просто наказ Путіна, якому потрібен якийсь символ перемоги. Думаю, що епопея з Авдіївкою у військовій історії розглядатимуть як героїчний спротив України та як поразку або піррову перемогу Росії", – підсумував військовий експерт.

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