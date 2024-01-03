Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Він також опублікував фото з місця влучання, на кадрах видно зруйновані житлові будинки та вирву від ракети.
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За його словами, росіяни обстріляли Авдіївку близько 11-ї години ранку сьогодні, 3 січня.
51-річний чоловік загинув на місці, 50-річну жінку з пораненнями госпіталізували, про її стан наразі більше даних не було.
Ворог обстріляв Авдіївку / Фото з телеграму Вадима Філашкіна
Росіяни випустили по місту 4 ракети / Фото Вадима Філашкіна
Громадян закликали евакуюватись
Керівник Донецької ОВА закликав громадян евакуюватись із міста, за можливості.
"Авдіївка щодня потерпає від ворожих обстрілів, ніхто не може гарантувати безпеки. Будьте відповідальними – евакуюйтесь!" – закликав голова ОВА.
Житлові будинки зазнали значних руйнувань / Фото Вадима Філашкіна
Ворог продовжує терор мирного населення / Фото Вадима Філашкіна
Ситуація в Авдіївці: головне
- Наразі в Авдіївці складна ситуація, але у Генштабі повідомляють, що вона повністю контрольована ЗСУ.
- ОСУВ "Таврія" інформує, що впродовж доби українські захисники відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичева, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.
- Росіяни все ще намагаються оточити Авдіївку, але нашим захисникам вдалось покращити тактичне положення.