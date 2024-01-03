Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. Он также опубликовал фото с места попадания, на кадрах видны разрушенные жилые дома и воронка от ракеты.

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По его словам, россияне обстреляли Авдеевку около 11 часов утра сегодня, 3 января.

51-летний мужчина погиб на месте, 50-летняя женщина с ранениями была госпитализирована, о ее состоянии пока больше данных не было.



Враг обстрелял Авдеевку / Фото с телеграммы Вадима Филашкина

Россияне выпустили по городу 4 ракеты / Фото Вадима Филашкина

Граждан призвали эвакуироваться

Руководитель Донецкой ОВА призвал граждан эвакуироваться из города по возможности.

"Авдеевка ежедневно страдает от вражеских обстрелов, никто не может гарантировать безопасность. Будьте ответственны – эвакуируйтесь!" – призвал председатель ОВА.



Жилые дома подверглись значительным разрушениям / Фото Вадима Филашкина

Враг продолжает террор мирного населения / Фото Вадима Филашкина

Ситуация в Авдеевке: главное