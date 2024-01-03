В эфире 24 Канала военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил ситуацию на Авдеевском направлении. Он отметил, что россияне не прекратят наступательные действия, особенно возле Авдеевки.

Важно "Оккупанты в ближайшие дни что-то "замутят": что происходит в Авдеевке

Почему россияне уменьшат штурмы на Авдеевку

Силы обороны Украины сейчас вышли на тот уровень, когда есть временная возможность пополнять свой ресурс. В то же время у российских оккупационных войск возник кризис состава и технической механизированной компоненты, которые используют при постоянных штурмах.

Бесконечно использовать механизированную компоненту и человеческий ресурс невозможно во время наступательных действий, а начали наступление россиян еще 10 октября 2023 года,

– заметил Коваленко.

По его словам, в ближайшее время россияне будут заняты передислокацией под Авдеевку подразделений из других плацдармов, из других групп войск.

Многие ожидали, что оккупанты могут начать более мощное наступление на Авдеевку накануне нового года. Россияне любят фетишизм по поводу дат, но когда нет ресурса, то отвечать ему очень трудно,

– сказал военно-политический обозреватель.

Кроме того, враг будет пытаться накопить механизированную компоненту для продолжения наступательных действий. Во время перегруппировки, конечно, снизится интенсивность штурмов по нашим позициям, что позволит украинским бойцам не только закрепиться, но и реализовать несколько контратакующих сценариев.

Отметим, что несколько позиций в северном секторе от Авдеевки Вооруженные Силы Украины вернули под свой контроль.

Ситуация на Авдеевском направлении