Уже 679 дней идет вооруженная агрессия России против Украины. Силы обороны отразили многочисленные атаки на разных направлениях. В этом материале 24 Канала читайте о ситуации на поле боя и смотрите, как выглядит линия фронта в разных направлениях.
В Харьковской области ВСУ отражают атаки противника: смотрите на карте от DeepState
ВСУ улучшили положение юго-восточнее Новобахмутовки: смотрите на карте от DeepState
Успехи наших войск на Запорожье: смотрите на карте от DeepState
Потери врага
Как отмечают в Генеральном штабе утром 3 января, за прошедшие сутки украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава россиян.
В то же время подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения оккупантов, три ЗРК, два пункта управления, артиллерийскую систему, радиолокационную систему и склад горюче-смазочных материалов.
Потери врага в личном составе за прошедшие сутки составляют 680 единиц. Всего с начала полномасштабного вторжения почти за два года Силам обороны удалось ликвидировать 361 500 захватчиков.
Кроме того, вечером 2 января Силы специальных операций сообщили, что наши воины уничтожили вражеский комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ". Сделали они это с помощью HIMARS.