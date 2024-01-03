Уже 679 дней идет вооруженная агрессия России против Украины. Силы обороны отразили многочисленные атаки на разных направлениях. В этом материале 24 Канала читайте о ситуации на поле боя и смотрите, как выглядит линия фронта в разных направлениях.

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Ситуация по направлениям

Волынское и Полесское направления. В зоне ответственности ОСГВ "Север" оперативная ситуация остается без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления. Враг в приграничных районах проводит активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить перекидывание Вооруженных Сил на угрожающие направления. Оккупанты наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Купянское направление. ОСГВ "Хортица" сообщает, что украинские защитники отбили 7 атак у Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

В Харьковской области ВСУ отражают атаки противника: смотрите на карте от DeepState

Лиманское направление. Российские захватчики наступательных действий не производили.

Бахмутское направление. Наши воины отразили 6 атак противника в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Авдеевское направление. ОСГВ "Таврия" информирует, что украинские защитники отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Бердичева, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Россияне все еще пытаются оцепить Авдеевку – нашим защитникам удалось улучшить тактическое положение.

ВСУ улучшили положение юго-восточнее Новобахмутовки: смотрите на карте от DeepState

Марьинское и Шахтерское направления. Враг наступательных действий не вел.

Запорожское направление. Силы обороны отразили атаку противника неподалеку от Работиного Запорожской области, продвинувшись вперед. Оккупанты покинули некоторые позиции.

Успехи наших войск на Запорожье: смотрите на карте от DeepState

Херсонское направление. ОСГВ "Одесса" отмечает, что Вооруженные Силы продолжают меры по расширению плацдарма на левом берегу, захватчики совершили 9 безуспешных штурмовых операций.

Потери врага