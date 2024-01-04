Всего за прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 7 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Что происходит на Востоке Украины

Украинские военные отбили атаки у Синьковки: смотрите на карте

Силы обороны отразили атаки возле Андреевки: смотрите на карте

Россияне штурмовали украинские позиции возле Авдеевки: смотрите на карте

ВСУ отразили российские атаки вблизи Георгиевки: смотрите на карте

Какая ситуация на Юге Украины

Россия атаковала позиции украинских военных у Работиного: смотрите на карте

Как изменился фронт по другим направлениям

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 пункта управления противника.