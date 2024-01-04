Всего за прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 7 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Что происходит на Востоке Украины

На Купянском направлении украинские защитники отразили 3 атаки врага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

Украинские военные отбили атаки у Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении противник наступательных или штурмовых действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки оккупантов вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны отразили атаки возле Андреевки: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 13 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Россияне штурмовали украинские позиции возле Авдеевки: смотрите на карте

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражены 14 атак.

ВСУ отразили российские атаки вблизи Георгиевки: смотрите на карте

На Шахтерском направлениях оккупанты наступательных или штурмовых действий не вели.

Какая ситуация на Юге Украины

На Запорожском направлении украинские защитники отразили атаку противника в районе Работиного Запорожской области.

Россия атаковала позиции украинских военных у Работиного: смотрите на карте

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Как изменился фронт по другим направлениям

На Волынском и Полесском направлениям Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 пункта управления противника.