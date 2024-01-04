Всего за прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 7 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Украинские военные отбили атаки у Синьковки: смотрите на карте
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Какая ситуация на Юге Украины
Россия атаковала позиции украинских военных у Работиного: смотрите на карте
Как изменился фронт по другим направлениям
Какие потери нанесли Силы обороны врагу в технике
За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 пункта управления противника.