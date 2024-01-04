Загалом протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 7 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Що відбувається на Сході України

Українські військові відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті

Сили оборони відбили атаки біля Андріївки: дивіться на карті

Росіяни штурмували українські позиції біля Авдіївки: дивіться на карті

ЗСУ відбили російські атаки поблизу Георгіївки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні України

Росія атакувала позиції українських військових біля Роботиного: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 2 пункти управління противника.