Загалом протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 7 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Що відбувається на Сході України

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районі Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

Українські військові відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку противник наступальних чи штурмових дій не вів.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

Сили оборони відбили атаки біля Андріївки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Росіяни штурмували українські позиції біля Авдіївки: дивіться на карті

На Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

ЗСУ відбили російські атаки поблизу Георгіївки: дивіться на карті

На Шахтарському напрямках окупанти наступальних чи штурмових дій не вели.

Яка ситуація на Півдні України

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

Росія атакувала позиції українських військових біля Роботиного: дивіться на карті

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Як змінився фронт на інших напрямках

На Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 2 пункти управління противника.