Коли Україна отримає F-16, це призведе до позитивних змін для ЗСУ. Це 24 Каналу зауважив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

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"Зможуть припинити панування російської авіації у повітрі, відігнати її від поля бою й у такий спосіб нейтралізувати повітряну підтримку російських військ і в обороні, і в наступі. Це дійсно суттєво змінить ситуацію, бо для українських військ це будуть надзвичайно позитивні зміни", – пояснив він.

Крім того, F-16 можуть брати участь, зокрема, у знищенні крилатих ракет, "Шахедів". Ці винищувачі здатні виявляти та ефективно протидіяти повітряним цілям по всій території України.

Україні потрібно розвивати власну зброю

Михайло Самусь зазначив, що навряд чи західні партнери дозволять Україні використовувати їхню зброю для ударів по військових об'єктах на території Росії. Тому нашій державі потрібно зосередитись, зокрема, на виготовленні власної зброї.

У нас є розробки і дронів, і далекобійних крилатих ракет на базі тих же ракет "Нептун", які можуть бити на кілька сотень кілометрів по важливим російським військовим об'єктам. Тут важливим є масштабування цих проєктів. Щоб у нас було не 10, наприклад, в одній хвилі, а 100 дронів. Таких хвиль за кілька діб має бути п'ять – шість,

– вважає він.

Як переконаний заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, якщо застосувати 500 – 600 далекобійних дронів для ударів важливих військових об'єктах на території Росії, то вороже ППО цього не витримає.

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