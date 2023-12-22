Нідерланди почали підготовку перших 18 літаків F-16 для постачання в Україну.

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Нідерланди готують для України партію F-16.

У соцмережі X (раніше Twitter) Рютте заявив, що поінформував Зеленського про рішення уряду Нідерландів готувати до передачі Україні перші 18 винищувачів F-16.

Надання F-16 – один із найважливіших елементів домовленостей щодо військової підтримки України. Окрім дозволу на експорт, до самої передачі мають бути виконані ще кілька критеріїв, у тому числі щодо готовності відповідних фахівців та інфраструктури. Це рішення підтверджує, що Нідерланди не зменшували зобов’язання надавати Україні підтримку, необхідну для відповіді на триваючу російську агресію,

– сказав Рютте.

Він додав, що обговорив з президентом України рішення Євроради почати з Києвом перемовини про вступ до ЄС. Рютте зазначив, що вражений вже здійсненим прогресом України та наголосив, що Нідерланди готові допомагати Україні продовжувати втілювати реформи, необхідні для процесу вступу.

Також запевнив президента Зеленського, що Нідерланди докладуть максимум зусиль для того, щоб на саміті лідерів у лютому 2024 року досягли згоди щодо фінансової підтримки з боку ЄС,

– написав Марк Рютте.

Володимир Зеленський, своєю чергою, подякував за рішення щодо F-16 та активну підтримку у рішенні щодо відкриття переговорів.

Я також подякував Нідерландам за активну підтримку відкриття переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидшого надання 50 мільярдів євро довгострокової допомоги ЄС Україні,

– написав президент.

Глава держави також повідомив, що обговорив з Рютте події на передовій, ситуацію в Чорному морі та поточні військові потреби України, зокрема артилерію, безпілотники та ППО. Крім цього, Україна та Нідерланди продовжать працювати над гарантіями безпеки.

Ми домовилися продовжувати спільну роботу щодо гарантій безпеки після Вільнюської декларації G7. Ми також обговорили наступну зустріч Формули миру та зусилля щодо подальшої консолідації міжнародної підтримки українського бачення справедливого миру,

– додав він.