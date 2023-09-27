Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. Вона підкреслила, що надання Україні винищувачів F-16 залежить від безлічі різних факторів, передає 24 Канал.

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Коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Нідерландська міністерка зазначила, що не знає, скільки саме часу займе навчання українських пілотів на цих літаках. Тому наразі партнери оцінюють терміни передачі винищувачів від шести до восьми місяців, що, за словами Оллонгрен, дуже швидко порівняно з тренуваннями, які проводяться з пілотами зазвичай.

Фактичне постачання літаків (Україні – 24 Канал) почнеться десь наступного року,

– наголосила міністерка.

Вона також підкреслила, що Нідерланди працюють над створенням навчального центру наших пілотів у Румунії. Вони сподіваються запустити процес навчання там якомога швидше.

Чому передача західних винищувачів відбувається "так довго"

Оллонгрен зауважила, що Нідерланди зараз мають важливу можливість. Адже країна здійснює перехід на винищувачі F-35.

"Саме з цієї причини ми можемо поставити F-16, щойно ми здійснимо перехід. Те ж саме стосується Норвегії і Данії, ці речі потребують часу", – підкреслила глава Міноборони Нідерландів.

Вона також наголосила, що її країна буде підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно. Зокрема, це стосується забезпечення зброєю і боєприпасами.

Ми також працюватимемо над посиленням їхніх Збройних Сил, тому що після того, як мир буде, Росія нікуди не дінеться,

– додала міністерка.

Воні підкреслила, що російських солдатів спочатку треба перемогти, а вже потім Україна має бути в безпеці як важливий партнер Нідерландів.

Що кажуть про "втому від війни" у Нідерландах

Глава Міноборони Нідерландів наголосила, що в країні чують заяви про зниження допомоги Україні. Такі наративи їх неодмінно турбують.

"Я думаю, ми всі повинні усвідомлювати той факт, що росіян потрібно зупинити, адже це не просто регіональний конфлікт між Україною і Росією, це ядерна держава, союзник Китаю, тож це те, що непокоїть усіх нас як у Європі, так і у Сполучених Штатах", – додала вона.

Оллонгрен розповіла, що Україна не зможе вести війну без підтримки країн Заходу. Тому важливо, щоб усі зберігали єдність і продовжували знаходити бюджет, зброю, боєприпаси для підтримки України стільки, скільки буде потрібно.

Як проходить навчання українських пілотів на F-16