Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо в кулуарах Генасамблеї ООН заявив, що Бельгія розглядає можливість постачати Україні свої винищувачі F-16.
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Бельгія може передати Україні до 4 винищувачів F-16
Він повідомив, що Міноборони Бельгії має перевірити, чи повністю вичерпано термін експлуатації бельгійських літаків F-16. Як пояснив Де Кроо, наразі питання полягає в тому, наскільки ці літаки ще могли б послужити Україні.
Ми повинні розглянути всі варіанти. Якщо вони якимось чином ще придатні для використання, то ми обов'язково повинні це розглянути,
– сказав глава бельгійського уряду.
Він наголосив, що бельгійські літаки F-16 не обов'язково могли б використовувати для виконання бойових завдань. За його словами, Україна могла б використовувати бельгійські F-16 для навчання пілотів.
"Може статися так, що Україна використовуватиме бельгійські літаки лише для тренувань. Тоді вимоги будуть іншими", – сказав де Кроо.
Віцепрем'єр-міністр уряду Бельгії Девід Кларінваль повідомляв, що у 2024 році його країна теоретично могла б передати Україні від 2 до 4 винищувачів F-16.
Джерела VRT News підтвердили ймовірність того, що Бельгія може поставити Україні F-16.
Бельгія надасть свої F-16 для навчання українців
- Уряд Бельгії затвердив участь країни в підготовці українських пілотів на винищувачах F-16 в межах "авіаційної коаліції". Про це заявила міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер, інформує Le Soir.
- Відповідно до рішення бельгійського уряду, шестеро українських інструкторів і чотири фахівці з планування місій пройдуть підготовку в Бельгії для подальшого навчання українських пілотів та іншого персоналу на F-16.
- Крім того, Міноборони Бельгії скерує групу з трьох військовослужбовців до навчального центру для українських пілотів F-16 у Данії, яка надала для цього свою авіабазу Скрюдструп на півдні країни.
- У 2024 році Міноборони Бельгії відправить до Данії два двомісні навчально-тренувальні літаки типу F-16B для підвищення кваліфікації, а також контингент із близько п'ятдесяти військовослужбовців, переважно технічного персоналу, які відповідатимуть за розгортання літаків F-16.