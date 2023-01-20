Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра повідомив, що нідерландський уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо Київ про це попросить. Він наголосив, що в Нідерландів немає жодних табу щодо передачі винищувачів.

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Україна давно прагне отримати винищувачі, однак передачу сучасних літаків ускладнюють кілька факторів. Зокрема, логістика, а точніше відсутність в Україні адаптованих злітних смуг, навчання пілотів, яке займає час, а також рішення союзників.

Якщо на перші два фактори Україна може впливати й вирішує проблеми, то побороти табу партнерів складніше. На Заході є побоювання, що передача Україні літаків – це все ще червона лінія, яку не можна переступати, інакше Кремль відповість. Втім, ці побоювання зменшуються на тлі успіхів Сил оборони.

24 Канал проаналізував, які характеристики мають літаки F-16, а також, як Україна зможе їх використовувати.

Характеристики та історія F-16

Винищувачі F-16 перебувають на озброєнні 24 країн світу. Станом на 2009 рік було побудовано 4 400 таких повітряних суден.

У 2016 в експлуатації перебувало 2 500 "Файтінг Фелкон". Винищувачі вже не будуються для ВПС США, однак їх виготовляють для експорту. Літаки F-16 почали ставати на озброєння ВПС США з 1978 року.

F-16 Fighting Falcon / Фото Military.com

F-16 – це моноплан із середньо розташованим крилом і двигуном у хвостовій частині фюзеляжу. Фюзеляж типу напівмонокок суцільнометалевий з однокілевим оперенням.

Плавне спряження крила і фюзеляжу дозволяє забезпечити створення фюзеляжем додаткової підйомної сили на великих кутах атаки. Конструкція на 78,3 % виконана з алюмінієвих сплавів, 4,2 % складають титанові сплави, 4,2 % – вуглепластик і 3,7 % – сталь.

Для забезпечення простоти експлуатації літак має 228 люків і знімних панелей. Двигун має під фюзеляжний повітрозабірник.

Кабіна обладнана регенеративною системою кондиціонування і наддуву. Катапультоване крісло фірми "Макдоннелл-Дуглас" ACESII забезпечує покидання літака на стоянці і у польоті при швидкості 1100 кілометрів на годину на висотах до 15 000 метрів. Система керування літаком – електро дистанційна з чотирикратним резервуванням.

Розподілення кількості F-16 по модифікаціях наступне:

F-16A/B Block 1/5/10 – 600 одиниць,

F-16A/B Block 15 – 983 одиниці,

F-16A/B Block 20 – 150 одиниць,

F-16C/D Block 25 (з 1984 року) – 244 одиниці,

F-16C/D Block 30/32 – 733 одиниці,

F-16C/D Block 40/42 – 615 одиниць,

F-16C/D Block 50/52 – 830 одиниць,

F-16C/D Block 50/52 Plus – близько 300 одиниць,

F-16E/F Block 60 – 80 одиниць,

F-16V Block 70/72 – близько 130 одиниць замовлено

Як писав "Мілітарний", протягом свого життя, F-16, що вже стоять на озброєнні, отримували пакетні програми модернізації. Вони мали назву Mid-Life Update (MLU).

Перший пакет розроблений на початку 90-х років для того, щоб підтягнути бойові можливості F-16A/B до рівня F-16C/D Block 50/52, у першу чергу покращити надійність та ремонтопридатність літаків.

Першими покупцями цього набору модернізації виступили Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія та Португалія. Надалі список країн, що модернізує свої літаки згідно з різними пакетами, тільки розширювався.

Початкова модернізація M3 tape охоплювала інтеграцію Link-16, бомб з GPS корекцією GBU-30/32, нашоломної системи індикації, модернізацію радара шляхом встановлення нового бортового обчислювача.

F-16 Fighting Falcon / Фото Military.com

Надалі стали доступні наступні пакети модернізації:

M4 tape – інтеграція ракет класу "повітря-повітря" ближнього бою AIM-9X та IRIS-T, просунутого Link-16, прицільного контейнера SNIPER і підвищення його можливостей, оновлення прицільної системи для протирадіолокаційних ракет HTS.

– інтеграція ракет класу "повітря-повітря" ближнього бою AIM-9X та IRIS-T, просунутого Link-16, прицільного контейнера SNIPER і підвищення його можливостей, оновлення прицільної системи для протирадіолокаційних ракет HTS. M5 tape – інтеграція тактичних плануючих керованих авіабомб AGM-154 JSOW, авіабомб з лазерним наведенням EGBU-12, більш стійких до завад GPS/ІНС, оновлений Link-16, додаткові системи комунікації та озброєнь.

– інтеграція тактичних плануючих керованих авіабомб AGM-154 JSOW, авіабомб з лазерним наведенням EGBU-12, більш стійких до завад GPS/ІНС, оновлений Link-16, додаткові системи комунікації та озброєнь. M6 tape – інтеграція нової системи "свій-чужий", ракет "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120D, високоточних авіабомб GBU-39, GBU-54 JDAM, оновлений Link-16, системи уникнення зіткнення з землею, покращені пілони BRU-69, оновлення певних систем комунікації і контролю систем.

– інтеграція нової системи "свій-чужий", ракет "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120D, високоточних авіабомб GBU-39, GBU-54 JDAM, оновлений Link-16, системи уникнення зіткнення з землею, покращені пілони BRU-69, оновлення певних систем комунікації і контролю систем. M7 tape – інтеграція радара з АФАР AN/APG-83, останніх модифікацій AIM-120D, JASSM-ER, модернізація систем комунікації і керування.

Скільки коштує F-16

Швидше за все, Україна надіється, що отримає сучасні винищувачі як військову допомогу. "Мілітарний" навів орієнтовну вартість модернізованих F-16 у різних країнах світу.

Греція – модернізація 84 одиниць F-16 block 30 і block 50 до рівня F-16V Block 70/72, тобто M7 tape пакет за ціною 1,5 мільярда доларів, тобто близько 18 мільйонів доларів за одиницю.

Сінгапур – 60 одиниць F-16C/D Block 52 і Advanced Block 52 за ціною 17 мільйонів доларів за одиницю за пакет модернізації M7 tape.

Румунія – після отримання останнього із 17 F-16A/B Block 20 MLU M5.2R, всі вони будуть модернізовані до рівня M6XR. На модернізацію і логістичну підтримку цього флоту вже отримана згода уряду США за 175 мільйонів доларів.

F-16 Fighting Falcon / Фото Military.com

Для порівняння орієнтовна вартість нового літака F-16V Block 70/72 (у виробника) – 64 мільйони доларів без врахування озброєння, підготовки персоналу та супутніх витрат.

Відтак, як зазначає "Мілітарний", за ціною 20 – 30 мільйонів доларів можна купити відремонтовані і модернізовані не до найвищого рівня літаки F-16A/B, яким вже близько 35 років.

Скільки часу необхідно для того, щоб навчитися пілотувати F-16

Як пише Defense Express, US Air Force описав строки навчання на літаках F-16. До базового курсу підготовки майбутніх пілотів F-16 допускаються пілоти, які вже пройшли шестимісячну підготовку на турбогвинтовому Т-6 та семимісячну на реактивному Т-38 Talon, а також 1,5-2 місячне тренування на AT-38. Останнє, судячи з усього, пов'язано вже з отриманням навичок використання озброєння.

Для українських пілотів проходити повноцінне навчання на тренувальних літаках Т-6 та Т-38 вже немає потреби, бо вони призначені для отримання базових навичок пілотування взагалі. Тому одразу можливо перейти на навчання F-16.

Навчання на F-16 складається з 5 послідових етапів. На першому протягом місяця проходять виключно академічні навчання із вивчення основних систем F-16 та аварійних процедур.

F-16 Fighting Falcon / Фото Military.com

Потім розпочинається "перехідний етап": навчання на авіасимуляторі, зазвичай їх вісім, які охоплюють виключно отримання навичок з пілотування та дій в аварійних ситуаціях. Після цього чотири вильоти на двомісному F-16D та перший одноосібний на F-16C.

Потім ще 6 вильотів, включно з нічними та груповими польотами, а також контрольним, під час якого перевіряються всі навички пілотування. Лише після цього пілот отримає статус допущеного до пілотування F-16 у будь-яких погодних умовах.

Бойова підготовка на F-16 передбачає курс "повітря-повітря": 26 вильотів, з відпрацюванням використання озброєння, тактики повторного бою на різних дистанціях, включно з ближнім маневровим.

Курс "повітря-земля": 26 вильотів, з польотами на надмалій висоті, відпрацювання різноманітним озброєнням та отримання тактичних навичок.

Але на цьому навчання не завершується, бо є ще окремий місячний курс зі знищення протиповітряної оборони противника і проходить він вже виключно на F-16 Block 50, із застосуванням систем вже виключно бойового літака.

F-16 Fighting Falcon / Фото Military.com

Загальна тривалість курсу пілотування F-16 становить дев'ять місяців. І мова йде про базову підготовку військових льотчиків.

Курс для українських пілотів може бути переглянутий та скорочений. Та, як повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, навіть у такому випадку мова б йшла про шість місяців.

Як F-16 можуть допомогти Україні

F-16 стали ефективними проти крилатих ракет, яким Росія масовано атакує Україну, та можуть прицілитися у більше цілей, ніж здатні уразити. Про це повідомляло видання Air Force Magazine.

Повітряні Сили США разом з Northrop Grumman завершили п'ятирічний процес модернізації 72 винищувачів F-16 для Національної гвардії США радарами п'ятого покоління.

Завдяки новим радарам винищувачі зможуть відстежувати більше цілей на більших дальностях та з більшою точністю.

За словами підрядника, нові радари з активною решіткою з електронним скануванням (AESA) створені на основі радарів, які Northrop Grumman встановила на F-22 і F-35.

Попередній радар управління вогнем APG-68 F-16 міг відстежувати не більше двох об'єктів одночасно, а з новим радаром пілот може "прицілитися у більше цілей, ніж може уразити".

F-16 Fighting Falcon / Фото Military.com

Старі радари також мали "майже нульові можливості" проти крилатих ракет, що було "особливо тривожно", враховуючи розповсюдження таких ракет протягом останніх років.

Водночас ці 72 винищувачі F-16 будуть не єдиними в США, які отримають радари п'ятого покоління – найближчими роками ще сотні літаків отримають комбінований пакет модернізації, який передбачає зокрема і встановлення радарів AESA.

Як швидко можна розгорнути ескадрилью F-16 в Україні

Офіцер ЗС Азербайджану військовий аналітик Агіль Рустамадзе в інтерв'ю НВ висловив думку, що за певних умов Україна могла б доволі швидко розгорнути у себе ескадрилью винищувачів F-16 протягом трьох місяців на базі цивільного аеропорту і протягом як мінімум шести – на базі військового аеродрому.

Передусім він зауважує, що основна перепона до оснащення ПС ЗСУ сучасними літаками – це відсутність необхідної інфраструктури, яка "вимагає зовсім інших аеродромів та технічних засобів".

Хоча міністр оборони Олексій Резніков влітку інформував, що проблема з аеродромною інфраструктурою Повітряних Сил України, яка є певною перепоною в отриманні західних винищувачів, може бути вирішена.

F-16 Fighting Falcon / Фото Military.com

Рустамадзе вважає, що обмежено ці літаки можуть використовувати інфраструктуру Польщі, а в Україні – цивільні аеродроми, які можна перепідготувати протягом 1 – 3 місяців.

"З обмеженнями, але можна буде використовувати цивільний аеропорт, наприклад, у Києві, щоб розгорнути ескадрилью та почати використовувати. Ескадрилья F-16, де кожен літак братиме по три ракети дальністю 250 кілометрів – 36 літаків злітає, там близько 100 ракет дальністю 250 кілометрів – і ви отримаєте дуже потужний ударний кулак", – зазначив Рустамадзе.

Для військових аеродромів цей термін збільшується втричі – на його підготовку піде щонайменше 6 місяців.