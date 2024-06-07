6 червня 2024 року президент Франції оголосив про надання Україні винищувачів Mirage 2000. Крім того, Париж, разом із союзниками, які також мають на озброєнні ці літаки, організують навчання українських пілотів.

Рішення Франції давно очікували в Україні. Зокрема й тому, що французькі винищувачі є носіями крилатих ракет SCALP, які вже є на озброєнні нашої держави. Зараз їхніми носіями в Україні є винищувачі Су-24М.

Очікується, що програма навчання пілотів та іншого персоналу триватиме близько пів року та стартує вже найближчим часом. Та чи отримає ці літаки Україна вже до кінця 2024 року – наразі відкрите питання. Що відомо про ці французькі бомбардувальники та модифікацію, яку отримає Україна, як вони можуть посилити нашу державу та якими є можливості Mirage 2000 – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Україна отримає "міражі"

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив одразу про два важливі рішення щодо України під час святкувань з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни.

Перше рішення стосувалося винищувачів, а друге – ударів по Росії. Париж дав дозвіл застосовувати французьку зброю, зокрема й ракети SCALP-EG для ураження цілей на території країни-терористки.

Раніше українська сторона наполягала на тому, аби отримати від Франції модифікацію Mirage 2000D. Річ у тім, що зараз для використання британських та французьких далекобійних ракет Україна застосовує винищувачі радянського зразка – Су-24М.



Проте, якщо Німеччина надасть свої далекобійні ракети Taurus, це потребуватиме додаткового переобладнання ще низки Су-24М для того, аби інтегрувати німецькі ракети.

Тому отримати від Франції носії їхніх ракет – чудовий варіант. Щоправда, зараз дещо незрозуміло, чи справді Париж надає носії ракет. Річ у тім, що Франція надає Україні модифікацію Mirage 2000-5 – вона значно новіша, ніж 2000D.

Версія, яка є на озброєнні у Франції не є носієм крилатих ракет і головним призначенням цих літаків є прорив ворожої ППО. Однак в експортній варіації, яку свого часу Франція продала Греції, є можливість обладнувати борти далекобійними ракетами для подальших ударів по ворожих цілях.



Mirage 2000 на озброєнні в Греції / Фото flickr.com

Характеристики літаків Mirage 2000

Історія французьких літаків розпочалася ще в 1970-их роках. Розробила нові винищувачі компанія Dassault Aviation – у березні 1978 року перша модель здійснила успішний політ. На озброєння Франції літаки надійшли через 6 років після випробування.

Літак спроектований за схемою качки з низькорозташованим трикутним в плані крилом, що має кут стрілоподібності по передній кромці 58 градусів. Зверху і знизу на кожній консолі крила розташовані повітряні гальма.

Компанія також розробила понад десяток модифікацій – як для французької армії, так і для експорту в інші країни.

Винищувачі Mirage 2000 мають наступні характеристики:

екіпаж – 1 особа;

максимальна швидкість – 2 340 кілометрів на годину;

бойовий радіус – 1 488 кілометрів;

дальність польоту – 3 335 кілометрів;

практична стеля – 18 кілометрів;

довжина літака – 14,36 метра;

висота – 5,30 метра;

розмах крила – 9,13 метра;

максимальна злітна вага – 13,8 тонни;

двигун – SNECMA M53-P2, потужність 6 560 кінських сил;

кількість точок підвіски – 9;

маса підвісних елементів – 6 300 кілограмів.

Зверніть увагу! Точна вартість одного борта літака невідома, а ціна може коливатися залежно від модифікації.



Вартість базової версії літака Mirage 2000 становить близько 43 мільйонів доларів, а для версії 2000D ціна може становити близько 65,8 мільйона.



Mirage 2000 / Фото Dassault Aviation

Модифікації Mirage 2000

З моменту виготовлення перших серійних літаків, розробники представили також низку модифікацій, як-от:

2000С – одномісний винищувач-перехоплювач.

2000В – двомісний навчально-бойовий варіант попередньої модифікації.

2000D – ударний винищувач-бомбардувальник, носій звичайного озброєння. Саме на нього орієнтувався офіційний Київ як потенційного носія крилатих французьких ракет;

2000Е – експортна багатоцільова модифікація;

2000ED – двомісний навчально-бойовий варіант модифікації 2000E.

2000N – ударний винищувач-бомбардувальник, носій ядерної зброї.

2000R – одномісний розвідник.

2000S – експортна версія 2000D;

2000-5 – модернізована експортна версія з покращеними радарами та системою управління.

Україна отримає саме останній варіант – одну з найновіших модифікацій. Якщо Україна отримає такі ж винищувачі, як свого часу Греція – то з їхньою допомогою можна буде запускати ракети SCALP-EG.

Та що відомо точно: ці модифікації в будь-якому варіанті є носіями керованих авіабомб AASM Hammer (які Франція обіцяє надавати по 50 одиниць на місяць) та ракет MICA.

Якщо дадуть Mirage 2000-5 чисто під керовані авіабомби AASM Hammer та ракети "повітря-повітря" MICA – уже гарний інструмент для ППО в тилових районах України та для ролі "літаючої артилерії" біля лінії фронту. А якщо раптом будуть "Міражі" під далекобійні крилаті ракети SCALP-EG – ну так у нас заодно можна буде вивільнити Су-24 для "апгрейду" під ті самі Taurus,

– відзначив Іван Киричевський, експерт видання Defence Express.



Mirage 2000 / Фото Dassault Aviation

Бойове застосування

У 1984 році у Франції сформували першу ескадрилью з винищувачів Mirage 2000.

Перше бойове випробування нових літаків відбулося під час війни в Перській затоці, де вони літали на висотній протиповітряній обороні для літаків-розвідників U-2 ВПС США.

Також французькі літаки брали участь в операціях під час війни в Боснії та в Косово. У 1995 році Армія Республіки Сербської збила один Marage 2000. Члени екіпажу вижили, їх схопили серби, але потім звільнили.

На початку 00-х в Афганістані до бойових операцій були залучені Mirage 2000D. З 2006 року Франція почала заміняти ці літаки на Dassault Rafale. Проте "Міражі" були застосовані також у 2011 році під час операції в Лівії, а у 2018 – в Сирії.

Mirage 2000 в дії: дивіться відео

У березні 2024 року 2 борти Mirage 2000-5F брали участь в операції в Червоному морі проти єменських хуситів та збили 2 безпілотники.

Mirage 2000 в Україні

Як відзначав експерт Іван Киричевський, у будь-якому випадку французькі винищувачі посилять Повітряні сили ЗСУ. Якщо Україна отримає класичні версії Mirage 2000-5, то це дозволить пробивати ворожу ППО, застосовувати проти ворога авіабомби та ракети малої дальності.

Якщо ж ми отримаємо літаки такої модифікації, як свого часу Греція, – ракети SCALP-EG можна буде застосовувати з французьких бортів. З урахуванням того, що й британські Storm Shadow є фактично близнюками французьких ракет, то це дозволить також застосовувати і їх.

Отже, винищувачі радянського зразка, які зараз використовує Україна і які були модернізовані під західні ракети, можна буде переобладнати під німецькі ракети Taurus, якщо Берлін ухвалить це довгоочікуване рішення.

Раніше питання доцільності "Міражів" для України викликало палкі дискусії, експерти та колишній речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголошували, що основною авіаційною платформою ці літаки для нас стати не можуть. Проте Україна отримає очікувані F-16, а такі літаки як Migare 2000 можуть доповнити авіапарк України та виконувати відмінні від F-16 завдання.

В етері телемарафону речник Повітряних сил Ілля Євлаш наголосив, що основними в Україні будуть саме американські F-16, проте в майбутньому наша держава не виключає отримання й інших літаків, зокрема французьких.

Як і всі сучасні бойові літаки він (Mirage 2000 – 24 Канал) може виконувати ефективно поставлені бойові завдання відповідно до різних типів – це можуть бути повітряні та наземні удари. Звісно, що цей літак є досить сучасним, однак, як я зазначив раніше, F-16 для нас є зараз пріоритетним типом літаків,

– наголосив Ілля Євлаш.

У будь-якому разі Франція надала потужну допомогу Україні, яка дозволить посилити наше небо і, можливо, зробити ефективнішими удари по ворожих цілях як на тимчасово окупованій території нашої держави, так і на території Росії, адже тепер заборона на застосування французької зброї для ударів по країні-терористці, зокрема ракетами SCALP-EG, знято.