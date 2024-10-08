Відтак, модернізовані літаки Mirage 2000 будуть готові до передачі в Україну у першій половині наступного року. Про це заявив очільник оборонного відомства Франції Себастьян Лекорню, пише видання Sud Ouest.

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Франція передасть Україні Mirage 2000

За словами французького міністра, операція з переобладнання проводитиметься на базі Казо у Жиронді.

Мета полягає в тому, щоб оснастити їх бойовими можливостями класу "повітря-земля". І посилити їхню систему радіоелектронної боротьби. Але найважливішим аспектом є підготовка пілотів та механіків, яка триває в Нансі,

– розповів він.