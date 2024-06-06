Також у рамках цієї військової допомоги буде передбачена програма підготовки пілотів. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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Франція надасть Україні бойові літаки

Еммануель Макрон розповів, що Франція регулярно допомагає нашій державі та народу чинити спротив російській агресії. Водночас французький лідер наголосив, що прагне уникнути потенційної ескалації.

Якщо говорити дуже конкретно, то завтра під час моєї зустрічі з Зеленським ми збираємося розпочати нову співпрацю, і ми надамо Mirage 2000 і запропонуємо навчити пілотів,

– заявив він.

Однак жодних деталей стосовно цього надання військової допомоги Еммануель Макрон більше не додав. Також достеменно невідомо, скільки саме подібних бойових літаків зможе отримати наша держава.