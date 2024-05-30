ЗМІ пишуть, що Франція вже скоро може відправити військових інструкторів в Україну, попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії. Про рішення можуть оголосити вже наступного тижня.

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Спочатку це буде обмежена кількість персоналу

Рішення може бути приурочене до візиту українського президента Володимира Зеленського.

За словами дипломатів, Париж сподівається хоче і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву. Франція налаштована на це навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що це може зробити прямий конфлікт з Росією більш імовірним.

Двоє французьких дипломатів розповіли, що Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім відправить кілька сотень інструкторів. Навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків.

Париж також фінансуватиме, озброюватиме і тренуватиме українську моторизовану бригаду. Джерела зазначають також, що домовленості дуже "просунуті".

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